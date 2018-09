Αγωνία τέλος! Αυτά είναι τα νέα iPhone!

Τέλος στις φήμες και στις διαρροές. Τα νέα iPhone είναι γεγονός!

Σε μία φαντασμαγορική τελετή η Apple παρουσίασε τα νέα μοντέλα του iPhone, καθώς και το νέο Apple Watch, που σώζει ζωές, στο νέο «διαστημικό» στρατηγείο της, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος του τεχνολογικού κολοσοού, Τομ Κουκ, ανέβηκε στη σκηνή του αμφιθεάτρου «Στιβ Τζομπς» ενώπιον περίπου 1.000 ατόμων, λίγο μετά τις 10 το πρωί (τοπική ώρα), προκειμένου να κάνει τα αποκαλυπτήρια των νέων προϊόντων.

Ο Κουκ ξεκίνησε τις ανακοινώσεις του με αυτό που αποκαλεί «δύο από τα πιο προσωπικά μας προϊόντα», αρχίζοντας με το Apple Watch.

Στο Apple Watch Series 4 «τα πάντα είναι σχεδιασμένα εκ νέου», ανέφερε με τη σειρά του ο επιχειρησιακός διευθυντής της Apple, Τζεφ Γουίλιαμς.

Τα νέα iPhone

Στη συνέχεια ο Τιμ Κουκ άνοιξε την αυλαία της παρουσίασης των τριών νέων μοντέλων iPhone, Xs, Xs Max και XR. Τα τρία νέα iPhone που παρουσίασε δεν έχουν μεγάλες διαφορές στον σχεδιασμό από το iPhone X, που λάνσαρε η εταιρεία πέρυσι τον Σεπτέμβριο.

Το iPhone Xs διαθέτει χρυσό, ασημένιο και γκρι φινίρισμα, είναι αδιάβροχο και έχει μεγαλύτερη αντοχή στο νερό, σε βάθος δύο μέτρων και για 30 λεπτά.

Μάλιστα, το iPhone Xs α έχει μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, κατά 30 λεπτά σε σχέση με το iPhone X.

Διαθέτει έναν νέο και ταχύτερο επεξεργαστή (Α12 Βionic), διαθέτει OLED οθόνη 5,8 ίντσων, ιδανική για HDR ταινίες, καλύτερη ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο καθώς και καλύτερα ηχεία για αληθινά στέρεο ήχο.

H τιμή για το iPhone Xs με 64GB αποθηκευτικού χώρου θα ανέρχεται στα 999 δολάρια.

iPhone XS Max

To Xs Max είναι μεγαλύτερο από το Xs με πατενταρισμένη OLED οθόνη 6,5 ιντσών (Super Retina), διαθέτοντας την πιο εξελιγμένη τεχνολογία που ήταν ποτέ διαθέσιμη σε ένα iPhone.

Διαθέτει τον ανανεωμένο σχεδιασμό των iPhone με οθόνη από άκρη σε άκρη και γυάλινο σώμα, ισχυρή κάμερα 12Mp και εξελιγμένο True Tone Flash. Παράλληλα, έχει νέες εξελιγμένες δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου με ασφαλέστερους και ταχύτερους αλγόριθμους, dual SIM και μια ολοκαίνουργια επιλογή αποθήκευσης 512Gb.

Η ίδια επιλογή αποθήκευσης είναι διαθέσιμη και στο iPhone Xs, ιδιαιτέρως για τους χρήστες που αποθηκεύουν βίντεο ή φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

Το Xs Max με τη σειρά του θα έχει επιπλέον 90 λεπτά χρήσης σε σχέση με το iPhone

H τιμή iPhone Xs Max με χωρητικότητα 64GB θα ανέρχεται στα 1.099 δολάρια.

iPhone XR

Επιβεβαιώνοντας τις φήμες και τις διαρροές, το iPhone XR θα είναι το φθηνότερο και το λιγότερο αναβαθμισμένο από τα τρία μοντέλα, ενώ δεν θα διαθέτει την οθόνη Super Retina, όπως τα δύο προηγούμενα.

Θα διατίθεται σε περισσότερα χρώματα, όπως λευκό, μαύρο, μπλε, κοραλί, κίτρινο και κόκκινο και κθα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο 7.000 series με ποιότητα αεροναυπηγικής.

Θα έχει οθόνη από άκρη σε άκρη – bezel less δηλαδή - 6,1 ιντσών LCD με ανάλυση 1792Χ828 ( 1.4 εκατ. pixels , 326 ppi) - η οθόνη του δηλαδή είναι μεγαλύτερη από αυτή του iPhone 8 Plus.

Θα αφυπνίζεται με ένα απλό χτύπημα, θα διαθέτει true tone και wide color οθόνη, ενώ δεν θα έχει home button. X. Το κινητό είναι ανθεκτικό σε σκόνη και νερό (PI167) και είναι εφοδιασμένο με τον A12 bionic νέο επεξεργαστή της Apple.

Η κάμερά του υποστηρίζει λειτουργία πορτέτου, την bokeh λειτουργία του iPhone Xs και Xs Max και έλεγχο βάθους. Παράλληλα θα έχει πιο γρήγορο face ID και βασική κάμερα ευρυγώνιου φακού 12 MP.

Η μπαταρία του θα διαρκεί 1,5 ώρα περισσότερο από το iPhone 8 Plus.

Η τιμή του iPhone XR θα ξεκινά από τα 749 δολάρια στα 64GB, 128GB και 256G και θα είναι διαθέσιμο από τον Οκτώβριο.

Στην Ελλάδα, τα iPhone Xs και iPhone Xs Max θα είναι διαθέσιμα από τις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ το XR θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελίες από τις 19 Οκτωβρίου, με διαθεσιμότητα από τις 26 Οκτωβρίου.

Apple Watch Series 4

Η οθόνη της συσκευής είναι 30% μεγαλύτερη, ενώ είναι από άκρη σε άκρη με μικροαλλαγές και λεπτότερη. Μάλιστα, θα έχει τη δυνατότητα να φροντίζει για την ασφάλεια του κατόχου του. Θα μπορεί, δηλαδή, να «προβλέπει» μία ενδεχόμενη πτώση του κατόχου στο έδαφος και να στέλνει ειδοποιήσεις στις επαφές για κλήσεις άμεσης βοήθειας.

Το ηχείο της συσκευής θα είναι πλέον πιο δυνατό, χάρη στον ανασχεδιασμό του, ενώ το πίσω μέρος των Apple Watch Series 4 είναι πλέον μαύρο κεραμικό και η οθόνη προστατεύεται από Sapphire crystal.

Mεταξύ άλλων το νέο ρολόι θα μπορεί να «καταλαβαίνει» πότε πέφτετε και να ειδοποιεί όταν είστε ακίνητοι για πάνω από 1 λεπτό από την πτώση. Θα έχει παράλληλα τη δυνατότητα να καταγράφει τους καρδιακούς παλμούς και να ενημερώνει για το αν είναι ανεβασμένοι ή πεσμένοι.

Πηγή: protothema.gr

Apple CEO Tim Cook announces the iPhone Xs during #AppleEvent: "This is iPhone Xs. It is the most advanced iPhone we've ever created." https://t.co/R6SsFmvCwb pic.twitter.com/NnZiVfoos1