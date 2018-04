Δείτε εάν υπέκλεψε τα στοιχεία σας η Cambridge Analytica

Με τις αντιδράσεις να αυξάνονται όλη και περισσότερο το τελευταίο διάστημα για το ενδεχόμενο τα δεδομένα λογαριασμών να είχαν περάσει στα χέρια της Cambridge Analytica ή άλλης εταιρείας, το Facebook έχει ξεκινήσει ήδη την ενημέρωση των χρηστών.

Όπως έγινε γνωστός τις προηγούμενες ημέρες, το Facebook θα στέλνει προσωπικό μήνυμα σε κάθε χρήστη που τα δεδομένα του λογαριασμού του έχουν περάσει στα χέρια της Cambridge Analytica. Όμως υπάρχει πιο άμεσος τρόπος να δείτε εάν είστε στη λίστα με τα 87 εκατομμύρια που εκτέθηκαν.

Συγκεκριμένα, μέσα από τέσσερα βήματα, μπορείτε να δείτε αν τα προσωπικά σας δεδομένα «πέρασαν» στις λίστες δεδομένων της Cambridge Analytica.

Βήμα 1ο: Κάντε κλικ στο εικονίδιο του κέντρου βοήθειας που βρίσκεται στη βασική μπάρα δεδομένων, στο άνω μέρος της οθόνης

Βήμα 2ο: Επιλέξτε «κέντρο βοηθείας»

Βήμα 3ο: Γράψτε στην αναζήτηση που υπάρχει «Cambridge Analytica»

Βήμα 4ο: Επιλέξτε «πώς θα ξέρω αν τα στοιχεία μου κοινοποιήθηκαν στην Cambridge Analytica»

Μετά τις παραπάνω επιλογές, η βάση δεδομένων του Facebook θα αναζητήσει αν ο λογαριασμός σας, αλλά και κάποιος από τους φίλους σας, βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς που έπεσαν «θύματα» του σκανδάλου και θα λάβετε την αντίστοιχη απάντηση.

Αν είστε δεν έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία σας τότε το μήνυμα που θα λάβετε είναι: Ούτε εσείς, ούτε οι φίλοι σας δεν συνδέθηκαν με την Cambridge Analytica μέσω της εφαρμογής This is your digital life. Συνεπώς, δεν φαίνεται να έχουν κοινοποιηθεί πληροφορίες σας από το Facebook στην Cambridge Analytica μέσω της εφαρμογής "This Is Your Digital Life".

Στα αγγλικά το αντίστοιχο μήνυμα είναι: Based on our available records, neither you nor your friends logged into “This Is Your Digital Life.” As a result, it doesn’t appear your Facebook information was shared with Cambridge Analytica by “This Is Your Digital Life.”

Εάν τα δεδομένα σας έχουν εκταθεί τότε το μήνυμα θα είναι: We have banned the website ‘This Is Your Digital Life,’ which one of your friends used Facebook to log into. We did this because the website may have misused some of your Facebook information by sharing it with a company called Cambridge Analytica.”

Επίσης, μπορείτε να δείτε στο λινκ έαν είστε στη συγκεκριμένη λίστα.