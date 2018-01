«Έπεσαν» Facebook και Instagram

Προβλήματα παρουσιάζουν τα δημοφιλή Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Facebook και Instagram.

Τα δυο Μέσα «έπεσαν» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε Αμερική, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά, λίγο πριν τις 21.00 της Πέμπτης 25 Ιανουαρίου για σύντομο χρονικό διάστημα, ικανό όμως να προκαλέσει "πανικό" στους χρήστες.

Ίδια Μέσα κάνουν λόγω για "εξαγριωμένους" χρήστες οι οποίοι οδηγήθηκαν πλέον στο Twitter, όπου με αναρτήσεις στους αναφέρουν τα προβλήματα των δυο άλλων Μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Don’t panic but Instagram and Facebook have both gone down https://t.co/VD7rwAW3hT