Έτοιμο να αποκολληθεί παγόβουνο 2 φορές μεγαλύτερο από τη N. Υόρκη

Ένα τεράστιο παγόβουνο διπλάσιο σε μέγεθος της Νέας Υόρκης, ή περίπου 30 φορές μεγαλύτερο από το Μανχάταν, ετοιμάζεται να αποκολληθεί από την παγοκρηπίδα Brunt στην Ανταρκτική.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα τη NASA δείχνουν τεράστιες ρωγμές στο παγωμένο τοπίο, που μεγαλώνουν από τον Οκτώβριο του 2016 και μόλις φθάσουν στην άκρη της παγοκρηπίδας θα αποκολληθεί ένα παγόβουνο εμβαδού περίπου 1.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων -όσο 1,4 εκ. πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων-!

Δεν θα είναι, βέβαια, το μεγαλύτερο παγόβουνο που θα έχει αποκολληθεί από την Ανταρκτική, αλλά το μεγαλύτερο από την εν λόγω παγοκρηπίδα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ευστάθεια του υπόλοιπου παγετώνα.

«Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πότε αυτό θα συμβεί, αλλά θα συμβεί σίγουρα», είπε ο Στεφ Λερμίτ, εκ των ειδικών που παρατηρούν την εξέλιξη του φαινομένου. Όπως εκτιμά, το ρήγμα θα πρέπει να μεγαλώσει άλλα 4 χλμ, προτού συμβεί η αποκόλληση, κάτι που μπορεί να πάρει «μέρες ή και έναν χρόνο».

Το φαινόμενο προκαλεί ανησυχία για τους ανθρώπους που εργάζονται στην πάχους 120 μέτρων παγοκρηπίδα Brunt στη θάλασσα Γουέντελ, έδρα του βρετανικού ερευνητικού σταθμού Halley< που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια δύο φορές τοποθεσία για λόγους ασφαλείας. Η παγοκρηπίδα αυτή θεωρείτο σταθερή, αλλά η ρωγμή μεγαλώνει με ετήσιο ρυθμό 2,5 μιλίων. «Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσει η παγοκρηπίδα μετά τη ρωγμή, καθώς είναι αβέβαιο το μέλλον για τις επιστημονικές υποδομές και την ανθρώπινη παρουσία εκεί, που ανάγεται από το 1955», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η NASA.

