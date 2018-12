«Μαγεύουν» οι πρώτες φωτογραφίες του InSight στον Άρη (pics+vid)

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την άφιξή του την περασμένη Δευτέρα στον Αρη, το διαστημικό επιστημονικό σκάφος InSight της NASA δείχνει να έχει εγκλιματιστεί πλήρως στο αφιλόξενο (τουλάχιστον για τον άνθρωπο) περιβάλλον του κόκκινου πλανήτη.

Όλα βαίνουν καλώς στην αποστολή του, όπως ενημερώνει η NASA μέσω του ειδικού λογαριασμού Twitter που στέλνει updates από το Insight σε... πρώτο πρόσωπο. Μάλιστα εχθές, όπως ήταν προγραμματισμένο, αφαιρέθηκε το προστατευτικό κάλυμμα από την μία φωτογραφική μηχανή, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον τις πρώτες ολοκάθαρες εικόνες!

Οι φωτογραφίες που μας είχε στείλει στιγμής το εξοπλισμένο με δύο κάμερες InSight απεικόνιζαν τον ουρανό και μια επίπεδη επιφάνεια μπροστά από την μηχανή. Ωστόσο, στίγματα θόλωναν αυτές τις πρώτες εικόνες, αφού το προστατευτικό κάλυμμα της κάμερας στην βάση του δεν είχε ακόμα απομακρυνθεί. Εχθές το κάλυμμα αυτό επιτέλους αφαιρέθηκε.

Στις δύο νέες φωτογραφίες του InSight βλέπουμε το έδαφος κάτω από την κάμερα της βάσης, ενώ σε μία άλλη λήψη διακρίνεται η φωτογραφική μηχανή που είναι τοποθετημένη στον αρθρωτικό ρομποτικό βραχίονα. Σημειώνεται ότι στην άκρη του βρίσκεται μια λαβίδα με πέντε δάχτυλα, που θα βοηθήσει στην τοποθέτηση των δύο επιστημονικών οργάνων του InSight στο έδαφος του Άρη, τους επόμενους τρεις μήνες.

Steadily easing into my workflow. It’s been a busy few days and now, a new picture of Mars without the camera lens cover. Plus, a new view from my robotic arm camera. Read: https://t.co/5qCjNVZaRs More #Mars pics: https://t.co/tjr8tfaCg5 pic.twitter.com/CdWdyBrfGu

I’m beaming! During my first full day here, I broke my first record by generating more electrical power than any previous robot on the surface of #Mars. I’m in a sandy area with few rocks, soaking up the Sun.