Σάλος με το σημείωμα που άφησε στέλεχος του Facebook (pic)

Η «άσχημη αλήθεια» για το Facebook, σύμφωνα με memo-σημείωμα στελέχους του το 2016 που είδε το φως της δημοσιότητας, είναι πως, οτιδήποτε και αν κάνει για να αναπτύσσεται/ μεγαλώνει, δικαιολογείται - ακόμα και αν μιλάμε για θανάτους ως αποτέλεσμα bullying ή τρομοκρατικών ενεργειών.

Η αποκάλυψη του σημειώματος αυτού, που έγινε από το Buzzfeed, φέρνει σε δύσκολη θέση τον κολοσσό των social media, που ούτως ή άλλως δέχεται «πυρά» λόγω της υπόθεσης της Cambridge Analytica.

Ακολουθεί το επίμαχο σημείο στο memo του Άντριου Μπόσγουορθ, που το έγραψε στις 18 Ιουνίου του 2016.

«Οπότε διασυνδέουμε περισσότερους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να είναι κακό, εάν το κάνουν αρνητικό. Ίσως να κοστίσει μια ζωή, εκθέτοντας κάποιον σε άτομα που του κάνουν bullying. Ίσως κάποιος πεθάνει σε μια τρομοκρατική επίθεση που έχει συντονιστεί μέσω των εργαλείων μας. Και πάλι, διασυνδέουμε ανθρώπους. Η άσχημη αλήθεια είναι πως πιστεύουμε στο να διασυνδέουμε ανθρώπους τόσο βαθιά, που οτιδήποτε μας επιτρέπει να διασυνδέουμε περισσότερους ανθρώπους, πιο συχνά, είναι de facto καλό. Είναι περίπου ο μόνος τομέας στον οποίο οι μετρήσεις λένε την πραγματική αλήθεια, όσον μας αφορά...για αυτό και όλη η δουλειά που κάνουμε στην ανάπτυξη δικαιολογείται. Όλες οι αμφιλεγόμενες πρακτικές εισαγωγής επαφών. Όλες οι προσεκτικές λεκτικές επιλογές που επιτρέπουν στους ανθρώπους να παραμένουν αναζητήσιμοι από φίλους. Όλη η δουλειά που κάνουμε για να φέρουμε περισσότερη επικοινωνία. Η δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε πιθανώς κάποια στιγμή στην Κίνα. Όλη».

Ο Μπόσγουορθ, ο οποίος ήταν ένας από τους δημιουργούς του News Feed του Facebook, έχει αναλάβει υψηλά πόστα στο κοινωνικό δίκτυο από το 2006, και, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του BBC, αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής των προσπαθειών στον τομέα της VR.

Επιχειρώντας να απαντήσει στη δημοσιοποίηση του memo, έγραψε στο Twitter πως «δεν συμφωνούσε» με αυτά που έγραφε όταν τα έγραψε, αλλά το είχε στείλει στο προσωπικό για να «προβοκάρει» και να προκαλέσει συζητήσεις πάνω σε «δύσκολα» θέματα.

Επίσης, υποστήριξε πως ήταν ένα από τα πιο μη δημοφιλή πράγματα που έγραψε ποτέ εντός του Facebook, και το debate που προέκυψε, βοήθησε στη βελτίωση των εργαλείων του κοινωνικού δικτύου.

Ο ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ, σε δική του ανακοίνωση, ισχυρίστηκε πως «ήταν κάτι με το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι στο Facebook, εμού συμπεριλαμβανομένου, διαφώνησαν κάθετα. Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Επίσης, σημείωσε πως ο Μπόσγουορθ είναι ένας «ταλαντούχος ηγέτης, που λέει πολλά προβοκατόρικα πράγματα».

