Ο Διεθνής Τύπος «αποχαιρετά» τον Δημήτρη Χριστόφια (pics)

Με εκτενή δημοσιεύματα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία«αποχαιρετούν» τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια.

Από την Washington Post στο Reuters και από France24 στο Anadolu, η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Χριστόφια βρίσκεται στο επίκεντρο.

Δείτε τα δημοσιεύματα:

Washington Post

Demetris Christofias, embattled former president of Cyprus, dies at 72

France24

Former Cypriot president dies aged 72

Reuters

Former Cyprus president Christofias dies at 72

European Interest

Dimitris Christofias, former President of Cyprus, passed away

Xinhua

Cyprus former president Demetris Christofias dies at 72

Anadolu

Ex-president of Greek Cyprus dies at 72