Συνάντηση Τούσκ – Αναστασιάδη: To Ε.Σ. να ανταποκριθεί κατάλληλα

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο Ντ. Τουσκ είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ενόψει της σημερινής Συνόδου, όπου, μεταξύ άλλων, αναμένεται να τεθεί το ζήτημα της τουρκικής παρανομίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με το πέρας της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έγραψε στο twitter: "Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στην ακτή της Κύπρου. Περιμένω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την πλήρη αλληλεγγύη του στην Κύπρο και την ετοιμότητά του να ανταποκριθεί κατάλληλα".

President @AnastasiadesCY updated me on the situation off the coast of Cyprus. I expect #EUCO to confirm its full solidarity with Cyprus and its readiness to respond appropriately. pic.twitter.com/t7pUUFITpL