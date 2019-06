Νομ/ιο Μενέντεζ:Οι 2 διαφορετικές αναγνώσεις για το ρωσικό οπλισμό

Έριδες προκαλεί το νομοσχέδιο Μενέντεζ – Ρούμπιο στην κυπριακή πολιτική σκηνή.

Ανάμεσα στα πολλά ζητήματα που θέτει το σχετικό νομοσχέδιο (πέραν της άρσης του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο), στην δημόσια συζήτηση αναδείχθηκε από το ΑΚΕΛ η παράγραφος 16, του κεφαλαίου 3, με τίτλο «Δήλωση Πολιτικής» (Statement of policy) των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω παράγραφος αναφέρει αυτούσια στα αγγλικά: «Τo support efforts by countries in the region to demobilize military equipment supplied by the Government of the Russian Federation in favor of equipment provided by NATO and NATO-allied member countries».

Στο κεντρικό δελτίο του ΣΙΓΜΑ, την Δευτέρα (10/6), ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, σχολιάζοντας την συγκεκριμένη παράγραφο, ανέφερε: «Όσο οπλισμό έχουμε και προέρχεται από την Ρωσία, πρέπει να τον πουλήσουμε και να τον αντικαταστήσουμε κατά προτίμηση από οπλισμό των ΗΠΑ ή ΝΑΤΟϊκό μέλος».

Το ΑΚΕΛ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, μεταφράζει την «επίμαχη» παράγραφο ως εξής: «Nα υποστηριχθούν προσπάθειες από χώρες της περιοχής για την αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού που προμηθεύεται από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας με εξοπλισμό που προμηθεύεται από το ΝΑΤΟ και τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ».

Από κυβερνητικής πλευράς, η λέξη «demobilize» μεταφράζεται ως απόσυρση και όχι ως αντικατάσταση.

Ως εκ τούτου, τίθεται το ερώτημα αν η Κυπριακή Δημοκρατία όντως προτίθεται να αποσύρει ή αντικαταστήσει τον ρωσικό εξοπλισμό με αμερικανικό ή κράτους μέλους που βρίσκεται στο ΝΑΤΟ.

Από πλευράς κυβέρνησης, ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για ένα αμερικανικό νομοσχέδιο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει κανέναν να πουλήσει ή να αγοράσει οτιδήποτε. Πρόκειται, όπως σημειώνει η κυβέρνηση, για σύσταση των Αμερικανών και «υποστήριξη προσπαθειών».

Το νομοσχέδιο, προσθέτει η κυβέρνηση, συστήνει και δεν επιβάλλει να αγοράσουμε τα όπλα που χρειαζόμαστε από το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι η πολιτική αυτή είναι ορθή και αυτονόητη για μια χώρα μέλος της Ε.Ε. όπως η Κύπρος, η οποία είναι και μέλος της PESCO, της Μόνιμη Διαρθρωμένης Συνεργασίας, στην οποία κεντρικός στόχος είναι η μεγαλύτερη ομογενοποίηση των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι χώρες μέλη.

Εξάλλου, ανώτατες πηγές από το Υπουργείο Άμυνας μάς υπενθύμισαν ότι σήμερα είναι σε ισχύ κυρώσεις της Ε.Ε. προς την Ρωσία και ως εκ τούτου η Κύπρος δεν μπορεί να αγοράσει ρωσικό εξοπλισμό. Εξ ου και οι τελευταίες αγορές που έγιναν για την Ε.Φ. ήταν από την Γαλλία και το Ισραήλ.