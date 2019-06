Ενεργειακά και Κυπριακό συζήτησαν Χριστοδουλίδης – Πάλμερ

Διμερείς σχέσεις, θέματα Α. Μεσογείου, ενεργειακά, ασφάλεια και Κυπριακό, συζήτησαν Χριστοδουλίδης - Πάλμερ.

Οι διμερείς σχέσεις Κύπρου - ΗΠΑ, τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, τα ενεργειακά, η ασφάλεια και το Κυπριακό ήταν στην ατζέντα της συνάντησης που ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης είχε το πρωί με τον Βοηθό Υφυπουργό των ΗΠΑ αρμόδιο για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις, Μάθιου Πάλμερ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο.

Ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο twitter, με φωτογραφία από τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και η Αμερικανίδα Πρέσβειρα στην Κύπρο Τζούντιθ Γκάρμπερ, αναφέρει πως ο κ. Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον κ. Πάλμερ, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο. Σημειώνεται ακόμη πως τα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης ήταν οι διμερείς σχέσεις, η Ανατολική Μεσόγειος, τα ενεργειακά, η ασφάλεια και το Κυπριακό.

Foreign Minister @Christodulides meets with #US @StateDept Deputy Assistant Secretary #MatthewPalmer who is currently visiting #Cyprus. #bilateral relations #EastMed #energy #security #Cyprob pic.twitter.com/LyfT5d9K0V