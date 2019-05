Ο Τζιωνής ενημέρωσε τους Ευρωπαίους Πρέσβεις για ΑΟΖ

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους Πρέσβεις για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης Τάσος Τζιωνής, προέβη σήμερα (31/5) σε παρουσίαση προς τους Πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι διαπιστευμένοι στην Κύπρο αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις εντός της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την προβολή και χαρτών.

Ο κ. Τζιωνής ενημέρωσε τους πρέσβεις σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες γεωτρήσεων της Τουρκίας εντός της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συμμετοχή του τουρκικού πλοίου «Πορθητής» (Fatih), οι οποίες δεν γίνονται, όπως σημείωσε στην παρουσίασή του, προς όφελος των Τουρκοκυπρίων.

Η παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

