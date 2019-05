Politico: Ο χάρτης με τις πιο εθνικιστικές χώρες – Η θέση Κύπρου

Χάρτη των πιο εθνικιστικών και ευρωσκεπτικιστικών χωρών, ανάλογα με τα ποσοστά που έλαβαν τα αντίστοιχα κινήματα στις ευρωεκλογές, έδωσε στη δημοσιότητα η Politico.

Ο σχετικός χάρτης παρουσιάζει 28 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Πρώτη χώρα σε Ευρωσκεπτικισμό / Εθνικισμό είναι η Ουγγαρία με ποσοστό 62%, δεύτερη η Ιταλία με 56% και τρίτη η Πολωνία με 53%. Την πρώτη πεντάδα των χωρών όπου οι πολίτες ψήφισαν εθνικιστικά και ευρωσκεπτικιστικά κινήματα, συμπληρώνει η Τσεχία με 52% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 45%.

Η Κύπρος βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις και πιο συγκεκριμένα στην 25η με ποσοστό 8%, καθώς η Politico υπολογίζει μόνο το ΕΛΑΜ ως την εθνικιστική / ευρωσκεπτικιστική δύναμη στο νησί. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση του σχετικού πίνακα με ποσοστό 21%.

