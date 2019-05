Βρετανικές Βάσεις:Tα ιονοσφαιρικά ραντάρ, το ECHELON και η NSA

Για τη στρατηγική χρήση των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο διαχρονικά μίλησε στην Πρώτη Εκπομπή του Ράδιο Πρώτο(13:13) ο γεωπολιτικός αναλυτής και ερευνητής Πέτρος Σαββίδης. Μεταξύ άλλων, μίλησε για το νέο βρετανικό στρατηγικό δόγμα Global Britain, την αξιοποίηση των Βάσεων ως ορμητηρίου στρατιωτικών επιχειρήσεων, τα ιονοσφαιρικά ραντάρ για προειδοποίηση και ως κέντρο υποκλοπών από το σύστημα ESCHELON και τη σχέση με την αμερικανική ΝSA.

Αρχικά, ο κ. Σαββίδης είπε πως για πρώτη φορά ίσως οι γεωπολιτικές συγκυρίες ευνοούν την Κυπριακή Δημοκρατία στις σχέσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν δυο λόγοι για αυτό το ζήτημα: α) Η στρατηγική γκάφα του Brexit και β) η σπουδαιότητα που δίνεται στις βρετανικές βάσεις στα πλαίσια του νέου στρατηγικού δόγματος, που οι Βρετανοί ονομάζουν «Global Britain».

«Για το θέμα του Brexit βλέπουμε τα τελευταία δυο χρόνια το φλερτ του Η.Β. με την Κύπρο όσον αφορά την προσπάθεια του Λονδίνου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά τους στις Βρυξέλλες από την. Κ.Δ.», είπε.

Επικαλούμενος πληροφορίες, ο κ. Σαββίδης μίλησε για διάφορες ενέργειες επαγγελματικών σωμάτων και δικηγόρων που είχαν επαφές στην Κύπρο. Τον Μάρτιο, η πρόσκληση του ΠτΔ στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν είναι και τόσο άσχετη με το φλερτ των Βρετανών όσον αφορά τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην εξυπηρέτηση των βρετανικών συμφερόντων για το Βrexit

Ο κ. Σαββίδης εξήγησε πως, ανυποψίαστα και χωρίς να έχουν υπ’ όψιν τους το Brexit, τις τελευταίες δυο δεκαετίες άρχισαν να προγραμματίζουν μια νέα στρατηγική που την ονομάζουν Global Britain. «Αυτή η στρατηγική δεν αφορά μόνο την οικονομική διάσταση, αλλά και τη στρατιωτική. Σε αυτό το πλαίσιο, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν παρθεί αποφάσεις για αγορά πυρηνικών υποβρυχίων για δυο νέα αεροπλανοφόρα, για F-35 και πρώτη φορά πριν από δυο χρόνια, μετά το τέλος του ΒΠΠ, άνοιξε μια νέα ναυτική βάση στο Μπαχρέιν και οι Βρετανοί έχουν επιστρέψει ανατολικά του Σουέζ. Θα δούμε, επίσης, την τελευταία τετραετία την αναβάθμιση της βρετανικής βάσης Ακρωτηρίου με επένδυση μεγάλων πόρων. Έχουν δαπανηθεί τουλάχιστον πέραν των 150 εκ. στερλινών».

Ακολούθως, είπε πως οι Βρετανικές Βάσεις αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται για τρεις σκοπούς μεγάλης σημασίας:

Α) Ως μια προχωρημένη βάση επιχειρήσεων και έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να έχει ληφθεί για πρώτη φορά απόφαση από το Βρετανικό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιηθούν οι Βάσεις ως ορμητήριο για αποστολές στη Συρία και στο Ιράκ εναντίον του ISIS. H Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου είναι η μεγαλύτερη εκτός Η.Β. και, αν δει κανείς δορυφορικά το μέγεθος των εγκαταστάσεων, θα κατανοήσει ότι δεν είναι απλά ένα αεροδρόμιο, αλλά μια μεγάλη Βάση η οποία χρησιμοποιείται από πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού. Το Ακρωτήρι χρησιμοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες από κατασκοπευτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, το U2, για αποστολές στη Μέση Ανατολή και αλλού.

Β) Για έγκαιρη προειδοποίηση, αφού υπάρχει στις βάσεις το ιονοσφαιρικό ραντάρ Οver the Horizon με την κωδική ονομασία Pluto και εκπέμπει από το Ακρωτήρι και λαμβάνει σήμα από κεραίες στον Άγιο Νικόλαο. Μιλούμε για ένα ραντάρ με εκτεινόμενη εμβέλεια 5 500 χιλιόμετρα, μέχρι δηλαδή με Ινδία και Κίνα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 η Κύπρος χρησιμοποιήθηκε ως έδαφος για την ανάπτυξη ραντάρ αυτού του τύπου και είχαμε το Project Sandra, ενώ από τη δεκαετία του 1970 μέχρι και το 2000 είχαμε το σύστημα Over the Horizon με την κωδική ονομασία «Cobra Shoe». Η Κύπρος στο ζήτημα της έγκαιρης προειδοποίησης παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, όμως εμείς δεν γνωρίζουμε τόσο καλά σε βάθος.

Γ) Η χρήση των βάσεων ως κέντρου υποκλοπών και τηλεπικοινωνιών, πρόγραμμα ECHELOΝ και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μιλούμε για πρόγραμμα έξι δεκαετιών που χρησιμοποιείται η Κύπρος για αυτό τον σκοπό και ξεκίνησε με την από-αποικιοποίηση μετά τον Β'ΠΠ, όταν η Μεγάλη Βρετανία αποσύρθηκε από τη Μέση Ανατολή και μετέφερε αυτές τις μονάδες υποκλοπών στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι σημαντικό κέντρο για υποκλοπή πληροφοριών από δορυφόρους και σε αυτό το πλαίσιο έχει εγκατασταθεί σειρά κεραιών που ονομάζονται Τorus. Τις βλέπουμε στον Άγιο Νικόλαο και στον αμερικανικό σταθμό του Αρχαγγέλου. Η υπηρεσία υποκλοπών που βρίσκεται εδώ είναι στρατιωτική υπηρεσία, στην οποία συμμετέχουν και τμήματα της βρετανικής αεροπορίας και ναυτικού ή είναι ιδιώτες. Είναι μια κοινή επιχείρηση της βρετανικής GCAH (Government Communications Headquarters), που είναι αντίστοιχη της Αμερικανικής NSA. Έχουμε την κύρια βάση στον Άγιο Νικόλαο (κοντά στην κατεχόμενη Αμμόχωστο) και τμήματα αυτού του συστήματος στο Ακρωτήρι, την Επισκοπή και στο Τρόοδος και Χιονίστρα.

«Υπάρχει στενή, είπε, συνεργασία της βρετανικής GCAH και της αμερικανικής ΝSA», σημείωσε.

Παράλληλα, είπε πως υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, που πριν από κάποιο διάστημα αποκάλυψε ο Edward Snowden, που δημοσιεύτηκε και ένας σχετικός χάρτης που δείχνει πού είναι εγκατεστημένες στον κόσμο οι κύριες βάσεις υποκλοπών όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες και τις δορυφορικές. Στην ευρύτερη Μέση Ανατολή η Κύπρος είναι το πρωταρχικό σημείο υποκλοπών και η επιχείρηση ονομάζεται SOUNDER. Σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή υπάρχει ακόμη μια βάση στο Ομάν με την ονομασία SNICK.