Κατρούγκαλος προς Τσαβούσογλου: Σταματήστε τις ενέργειες στην ΑΟΖ

Τον τερματισμό των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, ζήτησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, από τον Τούρκο ομόλογο του κατά την συνάντηση που είχαν στο Ελσίνκι.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κατρούγκαλος, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης είπε: «Μετέφερα με τον πιο απόλυτο τρόπο την καταδίκη μας για τις μονομερείς παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και του ζήτησα να σταματήσουν.

Παράλληλα όμως συζητήσαμε την ανάγκη να μειωθεί η ένταση στο Αιγαίο, να διακοπούν και εκεί οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας. Εκεί, σε αυτό το πεδίο, όπως είχαν συμφωνήσει και οι δύο ηγέτες κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, έχει συμφωνηθεί η ενεργοποίηση συζητήσεων μεταξύ κλιμακίων στρατιωτικών για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και επιβεβαιώσαμε την ανάγκη να ενεργοποιηθούν ξανά τα κλιμάκια αυτά τα οποία θα έχουν συνάντηση τη Δευτέρα στην Αθήνα.

Επομένως, προφανώς δεν ήταν μια συνάντηση που επεδίωκε να βρεθεί μόνιμη λύση. Επαναλήφθηκαν οι γνωστές θέσεις των δύο πλευρών και όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν να αποκλιμακωθεί η ένταση στο Αιγαίο για να μην προκύψει ατύχημα, κάτι που καμιά από τις δύο πλευρές δε θα θέλει».

#Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos’la görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki tüm meseleleri yapıcı biçimde ele aldık.



Discussed in a constructive way all issues between our countries w/FM of #Greece Georgios Katrougalos. @gkatr pic.twitter.com/NHC7PH4KmM