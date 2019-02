ΠτΔ σε Σύνοδο: Όραμά μας μια πιο σταθερή και ευήμερη περιοχή

Στην πρωτοβουλία της Κύπρου που αφορά την διαμόρφωση Σχεδίου Δράσεως με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την Κλιματική Αλλαγή, αναφέρθηκε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου που πραγματοποιείται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, της Αιγύπτου.

Στην Παρέμβασή του κατά τις εργασίες της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «συνηγορώντας ενεργά υπέρ μιας ισχυρότερης ευρω-αραβικής συνεργασίας θεωρώ την συνάντηση αυτή ως ένα σημαντικό ορόσημο» που υπογραμμίζει τη βούληση για να συμβάλει η στρατηγική συνεργασία των χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο στις προσπάθειες για αντιμετώπιση των πολύπλευρων προκλήσεων στην περιοχή και για προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Πρόσθεσε ότι η τρομοκρατία, οι περιφερειακές διενέξεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, το Μεταναστευτικό, η Κλιματική Αλλαγή είναι παγκόσμιες πηγές αστάθειας. Δυστυχώς, είπε ο Πρόεδρος, η αστάθεια και οι συγκρούσεις αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής μας, και αναφέρθηκε στο Συριακό ζήτημα, καθώς και τις επιπτώσεις του σε γειτονικές χώρες, όπως η Ιορδανία, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, χώρες που, όπως είπε, χρειάζονται συνεχή στήριξη.

Thank you President Abdel Fattah #alSisi for your warm hospitality and the fruitful meeting we had. Congratulations for the successful organisation of this Historic Summit #EULASsummit. pic.twitter.com/m7fHzbaa8w