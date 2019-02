Η θέση των Βρετανών για τα Στροβίλια

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία, ένα εμπόδιο έχει μετακινηθεί, στα όρια με τις «ανατολικές κυρίαρχες Βάσεις», ως προσωρινό μέτρο για την αποφυγή του λαθρεμπορίου και των τελωνιακών ελέγχων, σύμφωνα με τα καθήκοντα τους, όπως αναφέρεται στη βάση του κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή.

Statement from the British High Commission: In recent days there has been media speculation about developments at #Strovilia at the boundary with the Eastern Sovereign Base Area (SBA). A barrier has been erected as a temporary measure on the SBA side of the boundary stone...