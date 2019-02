Η εξωτερική πολιτική της ΚΔ τέθηκε ενώπιον της Ε.Ε από τον ΥΠΕΞ

Την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, έθεσε στη διάθεση της ΕΕ ο ΥΠΕΞ.

Την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, "έθεσε στη διάθεση της ΕΕ" ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια της πρώτης υπουργικής διάσκεψης ΕΕ - Αραβικού Συνδέσμου (EU-LAS) στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην κάμερα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Βρυξελλών μετά τη διάσκεψη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι "θέσαμε την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένας από τους βασικούς πυλώνες της οποίας είναι η ανάπτυξη των σχέσεων με τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, στη διάθεση της ΕΕ, έτσι ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία και να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τις προτεραιότητες των Βρυξελλών, πάντα σε σχέση με τη με τη Μ.Α και τις χώρες του Κόλπου".

