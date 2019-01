Είδε Σιζόπουλο ο Πρωθυπουργός της Μάλτας (vid)

Με αφορμή τη συμμετοχή του σοσιαλιστή Πρωθυπουργού της Μάλτας, Joseph Muscat, στην συνάντηση των MED-7 στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, M. Σιζόπουλος, συναντήθηκε με τον κ. J. Muscat στις 15:30μ.μ. στα γραφεία της ΕΔΕΚ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν την Ευρώπη και τους ηγέτες των δύο σοσιαλιστικών κομμάτων, όπως είναι το μεταναστευτικό και τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας.

«Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Joseph Muscat σας ευχαριστώ για την παραγωγική συνάντηση στην ΕΔΕΚ. Είμαι πεπεισμένος ότι η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των κομμάτων μας θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια κοινή και εποικοδομητική στάση σχετικά με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση & οι χώρες μας ειδικότερα» έγραψε σε μήνυμα του στο twitter ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος.

Dear PM @JosephMuscat_JM thank you for the productive meeting @edek1969.I am convinced that the further strengthening of our parties’ relationships will allow us to come up with a common&constructive stance on the major challenges faced by E.U& our EastMed countries in particular pic.twitter.com/61xt5VClyr