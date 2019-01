Επίσημη υποδοχή Πρωθυπουργού Πορτογαλίας στο Προεδρικό

Τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στο Προεδρικό, πριν από λίγο.

Κατά την επίσημη υποδοχή του από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο κ. Κόστα δέχθηκε τιμές από άγημα της Εθνικής Φρουράς. Ακολούθησε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων της Πορτογαλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου.

Αναστασιάδης και Κόστα έχουν αυτή την ώρα κατ’ ιδίαν συνάντηση. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Έπειτα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος Κόστα θα προβούν σε δηλώσεις.

PM @antoniocostapm , my dear friend, I warmly welcome you and your delegation. Your visit constitutes a historic moment for the relations of our two countries, since it is the first ever visit of a Portuguese PM to the Republic of #Cyprus