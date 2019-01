Έφτασε στην Κύπρο ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας (pics)

Έφτασε απόψε στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος αύριο το πρωί θα έχει συνομιλίες στο Προεδρικό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ενώ το απόγευμα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής των Νότιων Χωρών της Ε.Ε., που θα φιλοξενηθεί στην Λευκωσία.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου, δήλωσε πως η επίσκεψη αυτή του κ. Κόστα είναι μια ακόμα ευκαιρία να συσφίξουμε και να ενισχύσουμε τους δεσμούς με μια χώρα όπως η Πορτογαλία, με την οποία μας συνδέουν πάρα πολλά κοινά. Είπε πως είναι πολλά τα κοινά ενδιαφέροντα, θα ανταλλαγούν απόψεις και θα συζητηθούν τρόποι για να συσφίξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας.

Ανέφερε πως είναι γνωστό ότι και η Πορτογαλία είχε στο πρόσφατο παρελθόν προβλήματα με μια οικονομική κρίση, την οποία ευτυχώς έχει υπερβεί, όπως και η Κύπρος.



Larnaka Airport welcomes the Heads of State participating at the Med7 summit! First arrival of the Prime Minister of Portugal Mr Antonio Costa. #Cyprus pic.twitter.com/wRYNMHJLzG