Η απάντηση Αβέρωφ για ανάρτηση Ε. Σταύρου περί Γρίβα και Ένωσης

Τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε από ανάρτηση της βουλευτού του κόμματος και υποψήφιας ευρωβουλευτού, Ελένης Σταύρου, για τον Γεώργιο Γρίβα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ επέλεξε να τοποθετηθεί στο ζήτημα με tweet του κάτω από σχόλιο Τ/κ ακτιβιστή, ο οποίος κάλεσε τον κ. Νεοφύτου να ξεκαθαρίσει αν η άποψη της κυρίας Σταύρου εκφράζει την επίσημη θέση του κόμματος.

Ο κ. Νεοφύτου απάντησε ως εξής: «Η Ένωση δεν αποτελεί ζήτημα εδώ και δεκαετίες. Η μόνη μας έγνοια είναι να επανενώσουμε την χώρα μέσα στο συμφωνηθέν πλαίσιο του ΟΗΕ και να ζήσουμε ειρηνικά με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας».

Enosis is not an issue for decades. Our only concern is to reunite our country in the UN agreed framework and live in peace with our t/c compatriots