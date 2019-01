Τα είπαν Γκουτέρες-Σπέχαρ

Συνάντηση με την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, είχε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Με ανάρτηση του στο twitter o ΓΓ του ΟΗΕ κοινοποίησε φωτογραφία από τη συνάντηση ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα η οποία έχει τρεις γυναίκες επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης.

Κατά τη συνάντηση όπως αναφέρει ο κ. Γκουτέρες συζητήθηκε η σημασία του γεγονότος αυτού.

Our @UNPeacekeeping Mission in Cyprus is our first to have three women in charge of its military, police and civilian staff. I had an inspiring conversion with Mission chief Elizabeth Spehar about the importance of women peacekeepers.https://t.co/CRvcGywRsT pic.twitter.com/hPLCIUvpkX