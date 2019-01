Εγκαίνια του Πολυχώρου « Αττικόν» από τον ΠτΔ Ν. Αναστασιάδη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, εγκαινίασε απόψε τον Πολυχώρο «Αττικόν» με μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του ανακαινισμένου κτιρίου. Στην ομιλία του ο ΠτΔ ανέφερε ότι η αποκατάσταση του κινηματοθεάτρου «Αττικόν», σε συνάρτηση με την ανάλογη ανάδειξη των υπόλοιπων ιστορικών κτηρίων, αλλά και την προώθηση άλλων σημαντικών έργων, «έχουν διαμορφώσει την εικόνα της εν λόγω περιοχής αποκαλύπτοντας την αναβάθμιση και τη συνακόλουθη ποικιλόμορφη ανάπτυξη που σημείωσε γενικότερα η Πάφος τα τελευταία χρόνια».

Και δεν μπορεί παρά το γεγονός αυτό, συνέχισε, να ικανοποιεί όλους , «αφού προς την κατεύθυνση αυτή της γενικότερης οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης της Πάφου με τελικούς αποδέκτες τους ίδιους τους πολίτες της, η συμβολή της Κυβέρνησης υπήρξε εμπράκτως καθοριστική, είτε με τη διάθεση κεφαλαίων είτε με την προώθηση διαφόρων έργων που ήταν ώριμα για να τύχουν χρηματοδότησης από τα ταμεία της ΕΕ.Συμβολή, η οποία επιβεβαιώνει την προτεραιότητα και την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην αναπτυξιακή πολιτική των τοπικών αρχών και την βελτίωση της ποιότητας ζωής εκάστης επαρχίας».

Ο ΠτΔ σημείωσε ότι προωθήθηκε η υλοποίηση δέσμης έργων αναπτυξιακής και πολιτιστικής υφής στο κέντρο της Πάφου, συνολικής δαπάνης πέραν των 70 εκατομμυρίων ευρώ, «ως προαπαιτούμενων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έθεσαν οι Αρχές προς όφελος των κατοίκων της πόλης. Στόχοι, - όπως είπε- οι οποίοι εστίασαν στην προαγωγή της συγκεκριμένης περιοχής σε αρτηρία εμπορικής, πολιτιστικής και επενδυτικής δραστηριότητας. Πέραν τούτων, από το 2015 και εντεύθεν ολοκληρώθηκαν, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, έργα στην πόλη και επαρχία της Πάφου, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε ποσόν πέραν των 250 εκατομμυρίων ευρώ».Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατέστησε επίσης σαφές ότι η Κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά δεν εμφορούνται από τοπικιστικές προτιμήσεις όσον αφορά την προώθηση έργων ανάπτυξης και υποδομής. «Οι Τοπικές Αρχές, οι οποίες έχουν τη βούληση και την ικανότητα να ωριμάσουν έργα που είναι πραγματικά αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους μπορούν να υπολογίζουν στην στήριξη αυτής της Κυβέρνησης και του ιδίου προσωπικά, στο πλαίσιο πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους».

Ανέφερε στην συνέχεια ότι "η αποψινή εκδήλωση προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν άλλο λόγο. Είναι η διαπίστωση ότι ο Δήμος Πάφου, υπερβαίνοντας την παραδοσιακή αντίληψη που θέλει τις Τοπικές Αρχές να διαχειρίζονται αποκλειστικά τις καθημερινές υποθέσεις μιας πόλης, ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια επαφές και σχέσεις με πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής με ουσιαστικό περιεχόμενο και μακρόπνοη στρατηγική. Απτό παράδειγμα των σχέσεων αυτών,-συνέχισε- είναι η υπό εξέλιξη στρατηγική συνεργασία με το κορυφαίο ακαδημαϊκό - ερευνητικό ίδρυμα IDC University της αδελφοποιημένης με την Πάφο πόλης Herzliya του Ισραήλ, με αντικείμενο την δημιουργία στην Πάφο σπουδαίων προδιαγραφών Κέντρου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ατόμων με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σημείωσε, που άκουσα τον Δήμαρχο να αναπτύσσει το όραμα του για την πόλη της Πάφου που πέραν από τη νέα αναγεννημένη όψη που παρουσιάζει θέλει να είναι πρωτοπόρος και στους τομείς της καινοτομίας και της έρευνας.

Το ιστορικό αυτό κτίριο της Πάφου που για δεκαετίες σφράγισε την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης έχει μετατραπεί σήμερα σε ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο και έναν πολυχώρο πολιτισμού.

Η τελετή των εγκαινίων περιλάμβανε χαιρετισμό επίσης από τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, , αποκάλυψη αναμνηστικής πλάκας, ομιλία από τον Ιδρυτή και Πρόεδρο του Πανεπιστημίου IDC Herzliya του Ισραήλ, καθηγητή Uriel Reichman, με θέμα “Entrepreneurship and Education: Leadership in an Era of Change”, καθώς και προβολή ταινίας μικρής διάρκειας με τίτλο: «Αττικόν: Το παλιό σινεμά της Πάφου».

Στον χώρο προβλήθηκαν επίσης αποσπάσματα ταινιών του ελληνικού και ξένου κινηματογράφου.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανέλυσε το όραμά του η Πάφος να καταστεί έξυπνη πόλη την επόμενη τριετία μέσα από μια σειρά νέα έργα υποδομής που θα εκτελεσθούν αλλά και μέσα από συνέργειες και συνεργασίες που ήδη υλοποιούνται με Πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.

Επιπρόσθετα ανακοίνωσε ότι ως καρπός της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πάφου και του IDC, ενός από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα του Ισραήλ, έχει συσταθεί το Pafos Innovation Institute το οποίο θα στεγάζεται σε ιδιόκτητες δημοτικές εγκαταστάσεις.

Πρόσθεσε πως το μείζον και το σπουδαίο της ημέρας δεν είναι η αποκάλυψη μιας αναμνηστικής πλάκας εγκαινίων, δεν είναι το γεγονός ότι ανοίγει επίσημα τις θύρες του ένα αξιόλογο έργο πολιτιστικής και συνεδριακής υποδομής. Σήμερα, είπε, “ σηματοδοτείται η έναρξη μιας πορείας μετάβασης της Πάφου στην εποχή της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κυρίως σε θέματα που άπτονται των τομέων της υψηλής τεχνολογίας και των νεοφυών επιχειρήσεων”.



Σύμφωνα με το ιστορικό του Αττικόν, το 1941- 42 ενώ μαίνονταν ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος, η Πάφος απέκτησε έναν ακόμη κινηματοθέατρο το « Αττικόν» ιδρυτής του οποίου ήταν ο νεαρός Νικόλας Ταλιώτης ( 1911- 2012) ο οποίος μετέτρεψε σε κινηματογράφο το υποστατικό ιδιοκτησίας του γνωστού επιχειρηματία και κτηματία Μουσταφά Αχμέτ Ρασίτ Μπέη ( 1896- 1963) το οποίο εχρησιμοποιείτο ως αποθήκη.Πριν από τον Αχμέτ Ρασίτ , ο οποίος απέκτησε την εν λόγω περιουσία το 1941, ιδιοκτήτες ήταν άλλοι Τουρκοκύπριοι, τουλάχιστον από το 1917.

Στην περίοδο 1950-1970 , το « Αττικόν» αποτέλεσε σημαντικό πόλο της πνευματικής καλλιτεχνικής και κοινωνικής ζωής της πόλης, φιλοξενώντας κινηματογραφικές προβολές , θεατρικές παραστάσεις, επετειακές εκδηλώσεις, διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες.

Εκτός από ελληνικές προβάλλονταν και τούρκικες ταινίες , οι οποίες προσείλκυαν αρκετούς Τουρκοκύπριους από την Συνοικία Μουττάλου. Μεγάλες στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου ήσαν οι παραστάσεις θιάσων και οι συναυλίες ερμηνευτών από την Ελλάδα, με δημοφιλή ονόματα, όπως της Σοφίας Βέμπο, του Ανδρέα Μπάρκουλη και του Γρηγόρη Μπιθικώτσιη.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 άρχισε η παρακμή του κινηματοθεάτρου , το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του . Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο χώρος επαναλειτουργούσε ως « Σινέ Όθελλος» μέχρι και το 2000.

Το 2015 ο Δήμος προωθεί την ανακαίνιση και μετατροπή του παλαιού κινηματογράφου σε σύγχρονο χώρο πολιτιστικής και συνεδριακής υποδομής. Το έργο (Αποκατάσταση του πρώην κινηματογράφου “Αττικόν” ) το οποίο εκτελέστηκε κατά το διάστημα 2016-2018 , συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και την ΚΔ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας “ Bιώσιμη Αστική Ανάπτυξη” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ Aνταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020”. Το κόστος του έργου, την αρχιτεκτονική μελέτη του οποίου εκπόνησε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Πάφου, ανήλθε στα 1.900.000 περίπου πλέον Φ.Π.Α.

Στην εκδήλωση παρέστη ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, υπουργοί, πρέσβεις και εκατοντάδες δημότες.

Μετά την τέλεση των εγκαινίων του ΑΤΤΙΚΟΝ, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απεκάλυψε σε αίθουσα της Παλιάς Ηλεκτρικής πλακέτα με το όνομα του ήρωα Ανδρέα Τσιέλεπου, που ήταν υπάλληλος της ηλεκτρικής εταιρείας και ο οποίος σκοτώθηκε κατά την Τουρκοανταρσία.

