Παρασημοφόρηση του ΠτΔ από τον Πρόεδρο της Σλοβενίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λουμπλιάνα, η τελετή παρασημοφόρησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη από τον Πρόεδρο της Σλοβενίας κ. Μπορούτ Μπαχόρ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου Αναστασιάδη στη χώρα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του κα Άντρη Αναστασιάδη, έτυχε το πρωί επίσημης υποδοχής από τον Πρόεδρο Μπαχόρ στην Πλατεία Συντάγματος της σλοβενικής πρωτεύουσας, μετέβη ακολούθως στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή παρασημοφόρησης του Προέδρου Αναστασιάδη από τον Πρόεδρο της Σλοβενίας με το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς καθώς και παρασημοφόρησης του Προέδρου Μπαχόρ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το Μέγα Περιδέραιο του Τάγματος Μακαρίου Γ΄.

Μιλώντας στην τελετή παρασημοφόρησης του Σλοβένου Προέδρου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι το Μέγα Περιδέραιο του Τάγματος του Μακαρίου Γ’ αποτελεί την ύψιστη τιμητική διάκριση που αποδίδεται σε Προέδρους ή Πρωθυπουργούς φίλων κρατών για τις στενές, αγαστές και ιδιαίτερα εποικοδομητικές σχέσεις που χαίρουν οι χώρες αυτές με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Dear President @BorutPahor thank you for the invitation you have extended to me to visit your country. I look forward to a substantial and fruitful discussion, with the aim to further enhancing the cooperation between our two countries #Cyprus #Slovenia