Οργή Τουρκίας κατά Νετανιάχου μετά το tweet για κατοχή της Κύπρου

‘Καταιγίδα’ αντιδράσεων από την τουρκική κυβέρνηση προκάλεσε το tweet του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου που κατηγορεί την Τουρκία για εγκλήματα πολέμου.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έγραψε το βράδυ του Σαββάτου (22/12): «Ο Ερντογάν, που κατέχει τη βόρεια Κύπρο και ο στρατός του σφάζει γυναίκες και παιδιά σε κουρδικά χωριά και εκτός Τουρκίας, ας μην κάνει κηρύγματα στο Ισραήλ».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απάντησε με tweet κι εκείνος:

«Ο εισβολέας που κλωτσάει ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος προσβάλλεται εύκολα: Ο Νετανιάχου είναι ένας σύγχρονος ψυχρός δολοφόνος, υπεύθυνος για σφαγές χιλιάδων αθώων Παλαιστινίων, και για το βομβαρδισμούς ακόμη και παιδιών στις παραλίες. Η Τουρκία δεν θα σταματήσει ποτέ να εκθέτει την αλήθεια».

The occupier which kicks people lying on the ground is easily offended: @netanyahu is a cold-blooded killer of modern times, responsible for massacres of thousands of innocent Palestinians, bombing children on beaches. Turkey will never stop exposing the truth. pic.twitter.com/gr5NcDwO8S