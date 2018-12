Σημαντική Τριμερής στο Ισραήλ με τους Αμερικανούς στο «παιγνίδι»

Πραγματοποιείται σήμερα 20/12 στην πόλη Μπερ σεβά του Ισραήλ η 5η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου- Ελλάδας- Ισραήλ, με τους ηγέτες των τριών χωρών να συζητούν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργειακά θέματα, το θέμα του αγωγού East-Med, το Κυπριακό και το Μεσανατολικό.

Στη Σύνοδο θα εκπροσωπηθούν για πρώτη φορά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν αποκρύβουν το ενδιαφέρον τους για τα θέματα ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου.

Συγκεκριμένα θα παραστεί και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Στη Σύνοδο θα τεθούν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, η έρευνα και η καινοτομία, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, οι επικοινωνίες, η γεωργία και η κυβερνοασφάλεια.

Οι διαβουλεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να ξεκινήσουν σε διμερές επίπεδο ενώ θα ακολουθήσει η Τριμερής Σύνοδος αρχικά με κατ’ ιδίαν συνάντηση των τριών ηγετών και ακολούθως με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των τριών χωρών.

Ι wish to express my sincere thanks and appreciation to my good friend @IsraeliPM @netanyahu for hosting the 5th trilateral Summit and for the warm hospitality extended to me and the Cypriot delegation #PartnersForOurFuture pic.twitter.com/Pqtn0VKs8r