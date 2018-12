Σε δείπνο στην οικία Νετανιάχου ο ΠτΔ και Τσίπρας (pic)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης έφθασε απόψε στο Ισραήλ, όπου αύριο θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ με τη συμμετοχή των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Μπερσιεβά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα μεταβεί αύριο το πρωί στην Μπερσιεβά από την Ιερουσαλήμ, θα παρακαθίσει απόψε σε ιδιωτικό δείπνο που παραθέτει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και η σύζυγος του, προς τον Πρόεδρο και τη σύζυγο του κα Άντρη Αναστασιάδη και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα και τη σύζυγο του.

Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθούν στην Μπερσιεβά διμερής κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και στη συνέχεια τριμερής κατ΄ιδίαν των ηγετών των τριών χωρών.

Η Σύνοδος Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ είναι η πέμπτη κατά σειρά, με κεντρικό θέμα «Κυβερνοχώρος και Καινοτομία».

Η Σύνοδος θα επικεντρωθεί σε θέματα κυβερνοασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας, ψηφιακής τεχνολογίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Οι εργασίες της Συνόδου θα γίνουν στο Κυβερνοκέντρο της Μπερσιεβά και θα κορυφωθούν με Κοινή Διακήρυξη των τριών ηγετών, καθώς και με την υπογραφή αριθμού τριμερών και διμερών Μνημονίων Συναντίληψης. Συγκεκριμένα αναμένεται να υπογραφούν τριμερή Μνημόνια Συναντίληψης στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας και της Ψηφιακής Τεχνολογίας για έξυπνες πόλεις και έξυπνα σπίτια.

Παράλληλα, θα υπογραφούν και διμερή Μνημόνια Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ σχετικά με τη Μετεωρολογία και την Κυβερνοασφάλεια, καθώς και Κοινή Δήλωση Συνεργασίας σχετικά με την εξερεύνηση και χρήση του Απώτερου Διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς.

Στο Ισραήλ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ενέργειας, Μεταφορών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω.



Εξάλλου, στο περιθώριο της Συνόδου διοργανώνεται σεμινάριο με τη συμμετοχή νεαρών επιχειρηματιών στο πλαίσιο της συνεργασίας που καθιερώνεται με τον Οργανισμό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Ισραήλ.

