Με ευλογίες ΗΠΑ η τριμερής στο Ισραήλ -Τι αναμένεται να συζητηθεί

Την πέμπτη συνάντηση κορυφής θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου Ισραήλ Κύπρος και Ελλάδα στην Εθνική Διεύθυνση Κυβερνητικών Σπουδών στο Be'er Sheva παρουσία και Αμερικανού αξιωματούχου. Η τριμερής συνάντηση θα στην οποία θα παραστεί ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ πραγματοποιείται μετά την έναρξη του 1ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον .

Ενδεικτική της σημασίας που αποδίδουν οι ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο ήταν η δήλωση του ο βοηθού Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουές Μίτσελ, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής» που τόνισε πως η Ουάσιγκτον θεωρεί την Κύπρο ως ένα δυτικό κράτος που πρέπει να προστατευθεί από τις δυτικές δυνάμεις, προκειμένου να μην πέσει στην επιρροή άλλων, δήλωσε. Τόνισε επίσης ότι η άποψη των Τούρκων για την ΑΟΖ της Κύπρου αποτελεί «μειοψηφία του ενός», καθώς το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι η Λευκωσία μπορεί να εκμεταλλευθεί τους πόρους της, με τρόπο δίκαιο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του twitter η Πρωθυπουργία του Ισραήλ αυτή η τριμερής συνάντηση δεν θα είναι η τελευταία αυτού του είδους και υπογραφτούν συμφωνίες μεταξύ άλλων για τον αγωγό East Med . «Θα υπογράψουμε συμφωνίες για την τεχνολογία στον κυβερνοχώρο και την τεχνολογία και θα προωθήσουμε το σχέδιο για τη δημιουργία αγωγού αερίου από το Ισραήλ στην Ευρώπη.», αναφέρετε. Πάντως η Διακυβερνητική Συμφωνία (IGA) Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και Ιταλίας για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου East Med δεν πρόκειται να υπογραφεί στην Μπερ Σεβά, αλλά κάποια στιγμή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.

This week we'll hold the 5th summit meeting with Greece & Cyprus at the National Cyber Directorate in Be'er Sheva - the first & not last event of its kind. We'll sign agreements in cyber defense & technology and we'll advance the plan to lay a gas pipeline from Israel to Europe.