Α.Νεοφύτου: Ευκαιρία να συζητήσουμε με Ταλάτ τις κοινές προκλήσεις

Το αποψινό δείπνο που παραθέτει στον πρώην Τ/κ ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και τη σύζυγό του αποτελεί ευκαιρία να συζητήσουν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ως Κύπριοι, λέει ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.





Σε ανάρτησή του στο twitter, ο κ. Νεοφύτου γράφει ότι προσβλέπει στη φιλοξενία απόψε του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και της Όγια Ταλάτ στην οικία του, προσθέτοντας ότι είναι «μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως Κύπριοι».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Looking forward to host @M_A_Talat & Oya Talat tonight at our house. A great opportunity to discuss the common challenges we face as Cypriots.#Cyprus