Τα δυο tweets του Προέδρου Αναστασιάδη για το Brexit

Με δυο tweets ένα στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αναφορικά με την έγκριση της συμφωνίας για το Brexit από την Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.

Στο πρώτο tweet ο Πρόεδρος έγραψε: «Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής ενέκρινε τη Συμφωνία Αποχώρησης για το Brexit. Ικανοποιημένος ότι η συμφωνία διασφαλίζει την ομαλή εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στις βρετανικές βάσεις και τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ευρωπαίων πολιτών που ζουν εκεί».

#EUCO endorses the Withdrawal Agreement on #Brexit. Satisfied that the agreement ensures the smooth implementation of the acquis communautaire in the British bases and safeguards the rights of the Republic of #Cyprus and of the #EU citizens living there.