ΥΠΑΜ:Σε τρία νέα προγράμματα της PESCO συμμετέχει η Κύπρος

Την υποστήριξη της Κύπρου στην Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Permanent Structured Cooperation-PESCO), η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση της ασφάλειας και των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης, ανακοινώνοντας ότι η Λευκωσία συμμετέχει ήδη σε 3 νέα προγράμματα της PESCO τα οποία εγκρίθηκαν στο Συμβούλιο.



Σε παρέμβασή του στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτεμπεργκ, ο κ. Αγγελίδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό πυραυλικό σύστημα μάχης πέραν του ορίζοντα (EU Beyond the Line of Sight (BLOS) land Battlefield Missile System), το οποίο αφορά στην ανάπτυξη νέας γενιάς ευρωπαϊκών πυραυλικών συστημάτων μάχης μεσαίου βεληνεκούς πέραν του ορίζοντα.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την Ευρωπαϊκή Διακλαδική Σχολή Πληροφοριών (Joint EU Intelligence School), που έχει στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού (Στρατιωτικού και μη στρατιωτικού) της ΕΕ στους κλάδους των πληροφοριών σε συνεργασία των Υπηρεσιών Πληροφοριών και Ασφαλείας των κρατών μελών και της ΕΕ καθώς επίσης και των Κέντρων Αριστείας του ΝΑΤΟ.

Επίσης, αναφέρθηκε στον Ενιαίο – Μεταφερόμενο Σταθμό Διοίκησης και Ελέγχου (One Deployable SOF Tactical C2 Command Post (CP) – for Small Joint Operations(SOCC)) με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία μεταφερόμενου σταθμού Διοίκησης και Ελέγχου Διακλαδικών – Ειδικών Επιχειρήσεων μικρής κλίμακας.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι για να συμμετάσχουν στο μέλλον τρίτα κράτη στην PESCO, αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, διασφαλίζοντας ότι οι εν λόγω χώρες ικανοποιούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως μεταξύ άλλων για παράδειγμα τον σεβασμό και υιοθέτηση των αρχών και αξιών της ΕΕ.

Ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να καυτηριάσει μάλιστα την προκλητική στάση της Τουρκίας κατά την διάρκεια συζήτησης για την συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ σε θέματα υβριδικού πολέμου. Προειδοποίησε δε ότι οι σχέσεις ΕΕ–ΝΑΤΟ θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές της αμοιβαιότητας, διαφάνειας και της συμμετοχής όλων των κρατών μελών, με σεβασμό στην αυτονομία λήψης αποφάσεων του κάθε οργανισμού.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ήδη σε 5 άλλα προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης Επιχειρήσεων ΕΕ (Network of logistic Hubs in Europe and support to Operations), στην Ευρωπαϊκή Δύναμη Αντιμετώπισης Κρίσεων (EUFOR Crisis Response Operation Core - EUFOR CROC) και στην Αναβάθμιση Θαλάσσιας επιτήρησης (Upgrade of the Maritime Surveillance).

Επίσης, συμμετέχει στην Πλατφόρμα Ανταλλαγής Πληροφοριών Απειλών και Ανταπόκρισης σε Επιθέσεις Κυβερνοάμυνας (Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform) και στην Στρατιωτική Κινητικότητα (Military Mobility).



Όπως έγινε γνωστό, στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Αγγελίδης συναντήθηκε με τον Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστο Στυλιανίδη, με τον οποίο συζήτησαν τρόπους ενδυνάμωσης της συνεργασίας της χώρας μας με την Κομισιόν σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεως.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Υπουργός υπήρξε κύριος ομιλητής στην τελετή εγκαινίων της πλατφόρμας εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ασκήσεων στα θέματα κυβερνοασφάλειας, η οποία δημιουργήθηκε με απόφαση των κρατών μελών στις δομές του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας με σκοπό τη παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό των κρατών μελών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.



Ο Επικεφαλής του Κολλεγίου, Dirk Dubois, ευχαρίστησε θερμά τον Υπουργό για την διαχρονική και ενεργή υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κολέγιο, κάνοντας ειδική μνεία στους δύο Κύπριους Αξιωματικούς που υπηρετούν στο Κολλέγιο και στον Κύπριο εκλεγμένο επικεφαλής του εξειδικευμένου ακαδημαϊκού συμβουλίου της εν λόγω πλατφόρμας.