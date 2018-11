Το Κυπριακό συζήτησαν ΔΗΣΥ – ΚΕΕ στα κατεχόμενα

Την κατάσταση στο Κυπριακό συζήτησαν σήμερα αντιπροσωπείες του ΔΗΣΥ και του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, σε συνάντηση που είχαν στα κατεχόμενα, με επικεφαλής τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Ερσίν Τατάρ, αντίστοιχα.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε, σε δηλώσεις του, ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος του τ/κ κόμματος Εθνικής Ενότητας Ερσίν Τατάρ κατάγονται από την Πόλη Χρυσοχούς. «Είμαστε πολύ κοντινοί γείτονες στην περιοχή της Πόλης», πρόσθεσε ο κ. Νεοφύτου.



Από την πλευρά του ο Ερσίν Τατάρ είπε πως είχαν μια καλή συνάντηση και αντάλλαξαν απόψεις, προσθέτοντας πως «είναι πάντα καλό να συναντιόμαστε και να συνομιλούμε και να κατανοούμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο».



Η συνάντηση κράτησε περίπου μιάμιση ώρα και μετά το πέρας αυτής, τα δύο κόμματα εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι στη συνάντηση συζητήθηκε η παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό. «Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις αλλά ανταλλάξαμε απόψεις με εποικοδομητικό τρόπο και θα συνεχίσουμε να συζητούμε και να ανταλλάζουμε απόψεις και ανησυχίες στο μέλλον», προστίθεται.



Αναφέρεται ακόμα ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΔΗΣΥ.

Today we met and discussed with @UBPkibris.

We may have different opinions but we exchanged views in a constructive manner.

We will continue to exchange views and concerns for #Cyprus.