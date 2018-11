Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Πομπέο – Εν αναμονή ανακοινώσεων (vid)

Με τον Αμερικανό ομόλογο του συναντήθηκε ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης το βράδυ της Τρίτης (6/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, το πρωί της Τετάρτης (7/11) αναμένονται πολύ σημαντικές ανακοινώσεις αναφορικά με την συνάντηση επιβεβαιώνοντας την αναβαθμισμένη σχέση των ΗΠΑ με την Κύπρο.

Σε tweet του μετά την συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ο Κύπριος ΥΠΕΞ έγραψε: "Προχωρημένη συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπεό για τη διμερή και περιφερειακή συνεργασία, των EastMed, την ενέργεια, την ασφάλεια, τις σχέσεις με την Ε.Ε, το κυπριακό πρόβλημα και την οικονομία".

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πέραν του Αμερικανού ΥΠΕΞ, συναντήθηκε και με τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για ενεργειακά ζητήματα, Φράνσις Φάννον.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, Η συνομιλία των δύο ανδρών επικεντρώθηκε στις ενεργειακές προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου και τη σημασία τους τόσο για τις χώρες της περιοχής - συμβάλλοντας στην οικονομική τους ανάπτυξη και ευημερία - όσο και την Ευρώπη.

Ο Αμερικανός επίσημος επανέλαβε την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου να ερευνά και να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους στην ΑΟΖ της.

This afternoon, @SecPompeo welcomed Foreign Minister Nikos @Christodulides of #Cyprus to the State Department. @CyprusMFA @USEmbassyCyprus @CyprusinUSA pic.twitter.com/xMco9yEBtb