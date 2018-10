ΥΠΑΜ: «Η Ε.Φ έχει σχέδια» (ΒΙΝΤΕΟ) - ΦΩΤΟ από «ΝΕΜΕΣΙΣ»

Για το πρόσφατο ταξίδι του στην Γαλλία, τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την πολυεθνική άσκηση που διεξάγει η Κυπριακή Δημοκρατία στην ΑΟΖ με άλλες χώεες αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης στην Εκπομπή του «Σίγμα» Μεσημέρι και Κάτι.

«Οι στόχοι είναι δύο και το πλάνο της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρο. Έχουμε στόχο να κατατάξουμε την ΚΔ ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και να παίζει καθοριστικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.», είπε προσθέτοντας «Στο πλαίσιο αυτό συζητήσαμε με την Γαλλίδα ΥΠΑΜ την διεύρυνση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο ούτως ώστε να αναλύσουμε τις διευκολύνσεις που μπορούμε να παραχωρούμε στην Γαλλία»

Η προστασία δεν εξυπακούει μόνο την παρουσία δυνάμεων της Κ.Δ, είπε ο Υπουργός που έκανε λόγο για την σημασία της αμυντικής διπλωματίας.

Κληθείς να σχολιάσει αν θα έρθουν άλλες δυνάμεις να στηρίξουν την Κύπρο σε περίπτωση που παραβιαστεί η ΑΟΖ και το FIR, ο ΥΠΑΜ είπε πως οι εταίροι μας γνωρίζουν τον ρόλο τους.

Για τις τουρκικές προκλήσεις είπε πως η πλευρά μας θα συνεχίζει να κρατά χαμηλούς τόνους και να αξιολογεί την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. «Να μην προσπαθούμε να πέσουμε σε μια παγίδα αντιπαράθεσης. Προχωρούμε με χαμηλούς τόνους για διασφάλιση των δικαιωμάτων μας», επεσήμανε.

«Έχουμε έτοιμα σχέδια. Η ύπαρξη της Ε.Φ βασίζεται σε σχέδια», τόνισε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην πολυεθνική άσκηση έρευνας και διάσωσης «Νέμεσης 2018» με την συμμετοχή δυνάμεων ΗΠΑ , ΗΒ, Ισραήλ., Γαλλίας, Ελλάδα. Έχουμε πετύχει να υλοποιούμε σενάρια που είναι πιθανά και για τρομοκρατία και για μόλυνση.

Multinational exercise #NEMESIS 2018 is a great opportunity to identify valuable lessons that will enhance our effort for continuous improvement. I have no doubt that the participants will grasp this opportunity and take their knowledge & experience a step further #cyprus pic.twitter.com/8xeSKuuNbv