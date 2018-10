Μπουλούτ: «Αν η Ελλάδα κάνει πόλεμο με την Τουρκία θα τελειώσει…»

Νέες απειλές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο σύμβουλος του Ερντογάν, Γιγιτ Μπουλούτ.

Συγκεκριμένα ο ίδιος σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε ότι αν η Ελλάδα κάνει πόλεμο με την Τουρκία θα τελειώσει με την καταστροφή της Ελλάδας

«Μια πιθανή επίθεση της Ελλάδας στην Τουρκία… ξεκίνησε άλλωστε την περασμένη βδομάδα. Η Ελλάδα έφτασε στο σημείο να χάσει τα λογικά της με πρόθεση να χτυπήσει με ελιγμούς που έκαναν οι φρεγάτες της στο τουρκικό πλοίο. Η παρουσία του τουρκικού ναυτικού στη Μεσόγειο είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Ελλάδας. Αν η Ελλάδα κάνει πόλεμο με την Τουρκία, θα τελειώσει με καταστροφή της Ελλάδας. Άλλωστε θα κρατήσει 3-4 ώρες και θα τελειώσει με καταστροφή για την Ελλάδα», δήλωσε.

#Greece will totally end up in a catastrophe within three to four hours if it wages a war against #Turkey, claims Turkish president chief aide Yigit Bulut who says Greek was provoked by major powers to attack on Turkey, citing frigate intercept incident in Mediterranean. pic.twitter.com/Q6NZlJngDA