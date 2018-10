Ο ΥΠΕΞ για μεταναστευτικό, Τουρκία και ΕΕ

Η Κύπρος τόνισε πολλές φορές στις Βρυξέλλες τη σημασία που έχει η Ε.Ε. να ασκήσει την απαραίτητη πολιτική πίεση στην Τουρκία, δεδομένου του ρόλου της στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, και ειδικότερα με στόχο την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών της χωρίς διακρίσεις, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.

Επίσης, επεσήμανε ότι το βασικό επιχείρημα της Κύπρου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης είναι ότι η Ε.Ε. πρέπει να προσπαθήσει να εξαλείψει τα αίτια της κρίσης αυτής και να τα αντιμετωπίσει, και ότι η βασική συνιστώσα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να υπάρξει πιο ενεργή εμπλοκή της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Υπουργός απηύθυνε ομιλία την Παρασκευή στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ στη Λεμεσό, με τίτλο «The Migration Crisis: Europe`s Political Vision and how the crisis affects South Eastern Mediterranean and the Middle East».

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως η Κύπρος θέλει να έχει πιο ενεργή συμμετοχή στην Ε.Ε., πέρα από τα θέματα που αφορούν άμεσα το Κυπριακό, και έχει εργαστεί μεθοδικά ώστε η φωνή της να ακούγεται στις Βρυξέλλες σε μια σειρά θεμάτων στα οποία μπορεί να προσδώσει ισχυρή προστιθέμενη αξία.

«Για τις βαθιές και σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, η Κύπρος πιστεύει ακράδαντα ότι η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη, μια ισχυρότερη Ευρώπη, με ισχυρότερη βάση στις διεθνείς σχέσεις. Πρέπει να επιστρέψουμε στον πυρήνα των αξιών που δεσμεύουν την Ένωση και αυτές τις αξίες να τις προβάλουμε προς τα έξω. Ταυτόχρονα, η ανταλλαγή μηνυμάτων εντός της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση όχι μόνο της μεταναστευτικής κρίσης, αλλά και άλλων κρίσεων που αντιμετωπίζει, έχει ως κοινό παρονομαστή την ανάγκη να διατηρηθεί η ενότητα της Ε.Ε., η αλληλεγγύη και η κατανομή των βαρών», πρόσθεσε.



Στην ομιλία του, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην καρδιά της ρίζας της μεταναστευτικής κρίσης, έχει υποστηρίξει από την αρχή μια ολιστική προσέγγιση που θα οδηγεί σε μια αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης και δίκαιης ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν για ενσωμάτωση των μεταναστών.

Ανέφερε ότι η Κύπρος έχει τονίσει ότι είναι αναγκαίο να εξευρεθεί μια δίκαιη, βιώσιμη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή λύση σε αυτή την κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και έχει αναδείξει, επίσης, την ανάγκη επαγρύπνησης όσον αφορά όλες τις μεταναστευτικές διαδρομές.

Ο Υπουργός επεσήμανε, επίσης, ότι στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της για μετεγκατάσταση σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου του 2015 και δεν έχει ποτέ απόσχει από κανένα μέτρο αλληλεγγύης που αποφάσισε η Επιτροπή.

Και αυτό, συνέχισε, παρά τις πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ε.Ε. που βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο ενός τμήματος της επικράτειάς της και των βόρειων εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων της, λόγω της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής, και με την παρουσία Τούρκων εποίκων στις κατεχόμενες περιοχές που ήδη δημιουργούν σοβαρές δημογραφικές αλλαγές.



Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κύπρος παρέχει οικονομική βοήθεια στην Ιορδανία και τον Λίβανο και στηρίζει τις προσπάθειές τους για υποδοχή προσφύγων από τη Συρία, και έχει συνεισφέρει με ποσό 100.000 ευρώ στο Ταμείο Καταπιστεύματος της Ε.Ε. για την Αφρική.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Υπουργός είπε ότι η Κύπρος προσπαθεί ταυτόχρονα να ανταποκριθεί στις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει λόγω της απότομης αύξησης του αριθμού των αιτήσεων ασύλου. Ανέφερε ότι κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2018 σημειώθηκε αύξηση κατά 55% στις αιτήσεις ασύλου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2017, ενώ το 2017 σημειώθηκε αύξηση κατά 56% σε σύγκριση με το 2016.

Η πλειοψηφία των αφίξεων, ανέφερε ο Υπουργός, προέρχεται από την Τουρκία, παρά την υποχρέωσή της, σύμφωνα με τη δήλωση της Ε.Ε., να αποτρέψει τις παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την Ε.Ε. και να σταματήσει τις νέες διαδρομές. Πρόσφατα, είπε, καταγράψαμε αύξηση των παράτυπων ροών από τις γειτονικές χώρες.

«Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η Τουρκία αρνείται να συνεργαστεί με τις κυπριακές αρχές, μη εφαρμόζοντας τη συμφωνία επανεισδοχής Ε.Ε.-Τουρκίας. Τονίσαμε τη σημασία που έχει η Ε.Ε. να ασκήσει την απαραίτητη πολιτική πίεση στην Τουρκία, δεδομένου του ρόλου της στη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων, ιδίως με στόχο την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών της προς όλα τα κράτη μέλη, χωρίς διακρίσεις», τόνισε ο Υπουργός.

Ο κ. Χριστοδουλίδης στην ομιλία του σημείωσε, ακόμη, ότι η Λευκωσία έχει καταστήσει σταθερή τη θέση της στις Βρυξέλλες ότι, αν δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα βασικά αίτια της μεταναστευτικής κρίσης και αν η Ε.Ε. δεν καταστεί ενεργός πολιτικός παίκτης στην ανατολική Μεσόγειο - στη Συρία, στον Λίβανο και στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή-, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη.

Ανέφερε, επίσης, ότι το ίδιο ισχύει και για τις άλλες σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε., όπως, για παράδειγμα, η εξάπλωση του βίαιου εξτρεμισμού. Είπε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να αναζητήσουν απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος, μέλος της Ένωσης και ταυτόχρονα μια χώρα με άριστες διμερείς σχέσεις με τους γείτονες της και μια βαθιά κατανόηση της δυναμικής της περιοχής, μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.



Ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι την τελευταία πενταετία η Κύπρος έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες ώστε η Ε.Ε. να έχει πιο ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ανατολική Μεσόγειο και επίσης να την βοηθήσει να εκμεταλλευτεί τις τεράστιες δυνατότητές της.

Ανέφερε ότι προς αυτή την κατεύθυνση η Κύπρος έχει προωθήσει δύο βασικούς πυλώνες της εξωτερικής της πολιτικής, ενισχύοντας τις ιστορικά στενές σχέσεις της με τις χώρες της περιοχής και δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας που δημιουργεί το έδαφος για περιφερειακή ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία και, επίσης, με μια πιο ενεργή παρουσία και φωνή Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργώντας και ως γέφυρα μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών της περιοχής.

Ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Κύπρος βασίστηκε στις παραδοσιακά εξαιρετικές σχέσεις με τους γείτονές της και εργάστηκε μεθοδικά για την εμβάθυνση των δεσμών και την οικοδόμηση συνεργασίας που αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και που είναι επωφελής όχι μόνο για τις εμπλεκόμενες χώρες, αλλά και για την περιοχή και την ίδια την Ε.Ε.



Ο ΥΠΕΞ είπε ότι η Κύπρος επενδύει στο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο στην περιοχή, επειδή πιστεύει στην αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής, η οποία δεν σχετίζεται μόνο με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αλλά και με τις δυνατότητες που διαθέτει.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στους μηχανισμούς τριμερούς συνεργασίας που έχει οικοδομήσει η Κύπρος με την Ελλάδα και με άλλες χώρες στην περιοχή - όπως το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τον Λίβανο, οι οποίες, όπως είπε, αποτελούν εκδήλωση έκφρασης της στρατηγικής της Κύπρου για τη δημιουργία συνεργιών και τη στενότερη συνεργασία με τις μετριοπαθείς χώρες της περιοχής σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η πολιτική και οικονομική συνεργασία, η ασφάλεια, ο πολιτισμός, η καινοτομία και η εκπαίδευση.

Αναφερόμενος στον εντοπισμό σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή, ο Υπουργός είπε ότι ήταν καταλυτικός για τη δημιουργία αυτών των μηχανισμών, προσθέτοντας ότι το όραμά μας είναι να καταστούν οι υδρογονάνθρακες ο νέος άνθρακας και ο χάλυβας, σε ένα νέο περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας που θα συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της περιοχής και της Ε.Ε. και να συμβάλει σταδιακά στη μεγαλύτερη σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής, αλλά και στην προώθηση της ασφάλειας και της ειρήνης.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Κύπρου στην περιφερειακή ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι η Κύπρος είναι ενεργό μέλος σε μια σειρά διεθνών προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένου του Συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους και της Διεθνούς Πρωτοβουλίας της Ιορδανίας, γνωστής και ως Aqaba Process.



Αναφέρθηκε, ακόμη, στη συνεργασία με μη Ευρωπαίους εταίρους και κυρίως με τις ΗΠΑ, παρέχοντας εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη σε τελωνειακούς και συνοριακούς ελέγχους για εντοπισμό χημικών και άλλων ουσιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να προκαλέσουν χάος και καταστροφή.



Ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε, επίσης, για τον ρόλο της Κύπρου στις συλλογικές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας, εξυπηρετώντας ως χώρα υποδοχής τη βάση στήριξης του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων και προσφέροντας τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις της σε άλλα κράτη που συμμετείχαν στην πολυμερή αποστολή.



Ανέφερε, επίσης, ότι η Κύπρος διευκολύνει την ανάπτυξη της UNIFIL, της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας των ακτών του Λιβάνου σε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη περιοχή. Ταυτόχρονα, είπε, η Κύπρος υποστηρίζει τις προσπάθειες του Λιβάνου για αντιμετώπιση των τεραστίων προκλήσεών του μέσω, μεταξύ άλλων, μιας παραγωγικής στρατιωτικής, διμερούς συνεργασίας.

