Έρχεται στην Κύπρο ο Μίτσελ-Στο «παιχνίδι» της Τριμερούς οι ΗΠΑ

Στην Κύπρο ανακοίνωσε ότι θα φτάσει σε λίγες μέρες ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Γουές Μίτσελ.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο της ΕΡΤ Λένα Αργύρη, της οποίας την ανάρτηση αναδημοσίευσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο κ. Μίτσελ τόνισε ότι η Αμερική θέλει να έχει μεγαλύτερη παρουσία στο νησί και όχι μόνο σε διακρατικό επίπεδο.

Ο κ. Μίτσελ, μάλιστα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αποτελέσουν μέρος του τριμερούς άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην στρατηγική μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα αρχίσουμε μέσα στο φθινόπωρο ένα στρατηγικό διάλογο με την Ελλάδα, ενώ θα ταξιδέψω στην Κύπρο σε λίγες μέρες. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη παρουσία στο νησί, όχι μόνο σε διακρατικό επίπεδο αλλά και στον διάλογο του τριμερούς άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ», ανέφερε.

