Συνάντηση Οζερσάι με Α. Νεοφύτου στη Νέα Υόρκη (pic)

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου είχε στην Νέα Υόρκη, ο Κουντρέτ Οζερσάι όπως ο ίδιος έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ανεβάζοντας και σχετική φωτογραφία.

«Μετά από μια μακρά περίοδο ο φίλος πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος στην νότια Κύπρο, ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου και εγώ ως πρόεδρος του κόμματος του Λαού είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την Κύπρο στην Νέα Υόρκη. Για να βρούμε διέξοδο πρέπει να είμαστε σε επαφή με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές», έγραψε στην ανάρτησή του ο κ. Οζερσάι.

Σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ανέφερε ότι «Ο καφές δεν ήταν ούτε κυπριακός, ούτε ελληνικός, ούτε τουρκικός. Ήταν ένας δυνατός Americano».

Ο κ. Οζερσάι είχε συνάντηση χθες με τον Βοηθό ΓΓ του ΟΗΕ αρμόδιο για θέματα ειρηνευτικών επιχειρήσεων Ζαν Πιερ Λακρουά στο κτίριο των ΗΕ. Και πάλι μέσω του Facebook ο κ. Οζερσάι έγραψε ότι ήταν μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση και έγινε και προετοιμασία της συνάντησης Ακιντζί – Γκουτέρες. Βρήκα την ευκαιρία να μεταφέρω τις απόψεις μας για την ειρηνευτική δύναμη που βρίσκεται στην Κύπρο, πρόσθεσε.

As two friends and the leaders of our political parties namely @DISY and People’s Party, we had the opportunity to talk about #Cyprus here in New York. It was good to see my friend @KudretOzersay.



The coffee wasn’t Cypriot, neither Greek, nor Turkish. It was a strong Americano! pic.twitter.com/MMyLXCDCnM