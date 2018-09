Στην Κύπρο υψηλού επιπέδου συνάντηση για πολιτιστική κληρονομιά

Ο Υπουργός Εξωτερικών προήδρευσε Συνάντησης της Ομάδας Φίλων για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η Κύπρος θα φιλοξενήσει στο εγγύς μέλλον μια υψηλού επιπέδου συνάντηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για συζήτηση και εξέταση ενεργειών στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, είπε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος μαζί με τον Ιταλό ομόλογό του προήδρευσε Συνάντησης της Ομάδας Φίλων για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην έδρα του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Στην παρέμβασή του στη Συνάντηση, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Ομάδα Φίλων για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει πρόσφατα συσταθεί στο πλαίσιο των ΗΕ με πρωτοβουλία της Κύπρου και της Ιταλίας και ήδη περιλαμβάνει μέλη από όλες τις περιφερειακές ομάδες.

Αφού ευχαρίστησε τους Μονίμους Αντιπροσώπους και όλους όσοι εργάστηκαν για τη σύσταση της Ομάδας, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «φιλοδοξούμε αυτή η Ομάδα να υπηρετήσει ως πλατφόρμα για αναζωπύρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος και για διαφώτιση, σε ό,τι αφορά την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνώς και να λειτουργήσει ως ένα άτυπο φόρουμ συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα».

Πρόσθεσε ότι η καταστροφή, η λεηλασία και η κλοπή πολύτιμων θησαυρών έχει επιπτώσεις πέραν της παραβίασης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτισμικών δικαιωμάτων και ξεπερνά τα σύνορα.

«Τόσο η Ιταλία όσο και η Κύπρος έχουν το προνόμιο να φιλοξενούν αξιοσημείωτη και ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά χιλιάδων ετών. Η Κύπρος έχει μακρά και επώδυνη ιστορία σε ό,τι αφορά την επί σκοπού καταστροφή της πολιτιστικής της κληρονομιάς», είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι αυτή η καταστροφή έγινε και πριν από την ανεξαρτησία της Κύπρου, όπως και κατά την τουρκική κατοχή του βόρειου τμήματός της.

«Η Κύπρος προωθεί ενεργά σε όλα τα διεθνή βήματα, αλλά και σε διμερές επίπεδο, την υιοθέτηση μέτρων ενάντια στην καταστροφή και την παράνομη διακίνηση αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πέραν από τα διμερή Μνημόνια Συναντίληψης που έχει υπογράψει, η Κύπρος έχει εργαστεί για την ομόφωνη υιοθέτηση του Ψηφίσματος για τα πολιτιστικά δικαιώματα και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ», είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι «ένα άλλο παράδειγμα για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι είναι η υιοθέτηση, το 2017, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Αδικήματα που σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά, γνωστής και ως ‘Σύμβαση της Λευκωσίας’».

Καλώντας όλα τα κράτη να γίνουν μέρη της Σύμβασης, ο κ. Υπουργός πρόσθεσε ότι η Σύμβαση αυτή είναι ανοικτή για υπογραφές από κράτη μέλη και μη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και στόχος είναι να καταστεί ένα διεθνές εργαλείο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

