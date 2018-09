Κλείδωσε νέα τριμερής Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας από Νέα Υόρκη

Κλείδωσε νέα τριμερής Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας για τις αρχές Ιανουαρίου στην Λευκωσία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΔΙΑ, στην Νέα Υόρκη, Χρίστος Χαραλάμπους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε, στο περιθώριο της Συνέλευσης, με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β΄ και σύμφωνα με ανακοίνωση του Προεδρικού κατά τη συνάντηση επαναβεβαιώθηκαν οι στενές διμερείς σχέσεις και έγινε ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακές εξελίξεις, ενώ έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Constructive meeting with HM King Abdullah II. Reaffirm our commitment to further strengthen our cooperation in all areas of common interest.