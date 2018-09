Ολοκληρώθηκε η τριμερής των ΥΠΕΞ -Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μίτσελ

Ολοκληρώθηκε η άτυπη συνάντηση των ΥΠΕΞ Ελλάδας – Τουρκίας – Αγγλίας στη Νέα Υόρκη, με αντικείμενο τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει εικόνα για το τι ακριβώς ειπώθηκε.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση με τον υφυπουργό των ΗΠΑ Εξωτερικών Γουέστ Μίτσελ.

Σε σχετικό tweet o κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει:

"Με χαρά συναντήθηκα ξανά με τον Βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Wess Mitchell. Θετική, εποικοδομητική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα συνάντηση σε διμερή και περιφερειακά θέματα. Προσμένοντας σε νέα συνάντηση στην Ουάσιγκτον σύντομα, #Security, #Energy, #EastMed, #Cyprus, #US

Great to see #US @StateDept Assistant Secretary Wess Mitchell again. Positive, constructive and results oriented meeting on bilateral and regional issues. Looking forward to a follow up in DC soon, #Security, #Energy, #EastMed, #Cyprus, #US pic.twitter.com/MF01IAmG7m