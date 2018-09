Σε εξέλιξη η συνάντηση Προέδρου Αναστασιάδη – Λαβρόφ (vids & pic)

Ξεκίνησε γύρω στις 19:30 ώρα Κύπρου η σημαντική συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγα λεπτά προηγουμένως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, χαιρέτησε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα να αναφερθεί ότι στις 18:30 ώρα Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα η οποία ωστόσο καθυστέρησε να αρχίσει μερικά λεπτά.

Την ίδια ώρα υπογραμμίζεται ότ στις 20:30 ώρα Κύπρου θα διενεργηθεί η άτυπη τριμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας. Επαφές πολύ σημαντικές για την πορεία του Κυπριακού.

#Lavrov and Pres. of the Republic of #Cyprus Nicos #Anastasiades met on the sidelines of #UNGA73 to discuss the prospects for the development of