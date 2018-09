Ο Ερντογάν χαιρέτησε τον Αναστασιάδη – Αρχίζουν οι κρίσιμες επαφές

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, χαιρέτησε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει, ο απεσταλμένος του συγκροτήματος ΔΙΑ στην Νέα Υόρκη, Χρίστος Χαραλάμπους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18:30 ώρα Κύπρου ο Τούρκος Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ενώ στις 19:30 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης θα συναντηθεί με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ακολούθως, στις 20:30 ώρα Κύπρου θα διενεργηθεί η άτυπη τριμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας. Επαφές πολύ σημαντικές για την πορεία του Κυπριακού.

Opening of 73rd Session of the General Assembly of United Nations #UNGA2018 @UNHQ H.E. SG @antonioguterres pic.twitter.com/3cvy2LGLwr