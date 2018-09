ΠτΔ: Ένας από τους πλέον σημαντικούς εταίρους για Κύπρο το ΗΒ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέστη απόψε στο επιχειρηματικό δείπνο που διοργάνωσε στο Λονδίνο το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Στην ομιλία του στο δείπνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην κυπριακή παροικία ανέφερε ότι πέραν των 300 χιλιάδων Κυπρίων διαβιούν στο ΗΒ και συνιστούν τη μεγαλύτερη κυπριακή κοινότητα στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι το ΗΒ αποτελεί για τους Κύπριους έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς για σπουδές.

Πρόσθεσε ότι περίπου 60 χιλιάδες Βρετανοί διαβιούν μόνιμα στην Κύπρο και σημείωσε τον μεγάλο αριθμό αφίξεων τουριστών από τη Βρετανία. Όπως είπε το 2017 καταγράφηκαν 1,3 εκ. αφίξεις από το ΗΒ.

Ο Πρόεδρος @AnastasiadesCY κύριος ομιλητής στο επιχειρματικό δείπνο “Enhancing Economic Ties between the UK and Cyprus” στο Λονδίνο @CCCI_Cyprus @TheCityUK pic.twitter.com/4fkcokybMQ