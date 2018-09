ΠτΔ: Ορόσημο η υπογραφή διακρατικής συμφωνίας με Αίγυπτο για αέριο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε απόψε (18/9), στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό Πετρελαίων της Αιγύπτου κ. Τάρεκ Μόλλαν, τον οποίον συνόδευε ο Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Λακκοτρύπης είπε, μεταξύ άλλων, ότι με τον Αιγύπτιο Υπουργό «ενημερώσαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη διακρατική συμφωνία υποθαλάσσιου αγωγού και για τη βούληση μας να υπογράψουμε αύριο τη συμφωνία που είναι κομβικής σημασίας στην προσπάθεια των δύο χωρών να διοχετεύσουμε το κοίτασμα Αφροδίτη προς την Αίγυπτο.

Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών και είναι η πρώτη του είδους της στην περιοχή μας και συνάδει και με πρότυπα της ΕΕ.

Αύριο θα έχουμε και εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι που δείχνει τη σημασία που αποδίδει η Ένωση σε αυτό το έργο.

Αυτός ο αγωγός είναι ένας ευρωπαϊκός γιατί το φυσικό έριο που θα πηγαίνει στην Αίγυπτο από το Αφροδίτη, αφού προχωρήσουν και οι εμπορικές συμφωνίες, θα βρει τον δρόμο του τελικά στη μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Και αφού θα γίνει αυτό θα είναι το πρώτο φορτίο της Ανατολικής Μεσογείου που θα βοηθήσει την Ευρώπη στην ενεργειακή της ασφάλεια».

Ερωτηθείς πώς η συμφωνία αυτή βοηθά και τα γειτονικά κράτη που δεν έχουν συμφωνία με την Αίγυπτο, ο κ. Λακκοτρύπης είπε ότι «σε αυτό το στάδιο εμείς συζητούμε και η συμφωνία αφορά την Κύπρο και την Αίγυπτο. Είναι ένα πρότυπο συμφωνίας για το πώς μπορούν να συνεργαστούν τα γειτονικά κράτη, για να προσφέρουν κυρίως στις εταιρείες την επενδυτική ασφάλεια που ψάχνουν για αυτού του είδους τα έργα των δισεκατομμυρίων».

Ερωτηθείς αν η συμφωνία αφορά μόνο το Αφροδίτη, ο κ. Λακκοτρύπης είπε ότι «η διακρατική συμφωνία είναι γενικότερης φύσεως, για το κυπριακό φυσικό αέριο προς την Αίγυπτο». Πρόσθεσε ότι ο λόγος που αναφέρθηκε στο Αφροδίτη είναι «διότι μιλάμε για αυτό το κοίτασμα και για τις εμπορικές συζητήσεις για να το διοχετεύσουμε πρώτα σε ένα από τα τερματικά της Αιγύπτου και ενδεχομένως και κάποιο μέρος του για εσωτερική κατανάλωση».

Σε ερώτηση για τις εμπορικές συζητήσεις, ο κ. Υπουργός είπε ότι «είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας των θέσεων της Κυβέρνησης και θα καλέσουμε την κοινοπραξία για να αρχίσουμε τις συζητήσεις εφ’ όλης της ύλης».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Πετρελαίων της Αιγύπτου είπε, μεταξύ άλλων, ότι η επίτευξη της συμφωνίας αποτελεί ορόσημο για τη συνεργασία Κύπρου - Αιγύπτου και ότι αυτή δεν θα μπορούσε να λάβει χώρα χωρίς την υποστήριξη των Προέδρων των δύο χωρών.

Σημείωσε ότι η συμφωνία θα επισπεύσει τη διαδικασία και θα επιτρέψει στην Κύπρο να αναπτύξει πόρους για τη χώρα, αλλά και μέσω της μεταφοράς του στην Αίγυπτο να διοχετευθεί στην Ευρώπη.

Ερωτηθείς είπε ότι μέρος του φυσικού αερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εσωτερική κατανάλωση στην Αίγυπτο.

Τέλος, είπε ότι τα δύο Υπουργεία θα εργαστούν σκληρά ώστε να επισπευτούν τις διαδικασίες.

Σε tweet ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγραψε ότι η διακρατική συμφωνία Κύπρου – Αιγύπτου αποτελεί στρατηγικό στόχο που θα ωφελήσει όλες τις χώρες της Ε.Ε. «Προσβλέπουμε στην καθιέρωση ενός ειδικού διαδρόμου που θα αποτελείται από διαφορετικές υποδομές για την προμήθεια φυσικού αερίου στην ΕΕ από την Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε.

#Cyprus #Egypt IGA, is a strategic objective that will benefit all #EU countries. We are looking toward the establisment of a dedicated corridor that will consist of different infrastructures to supply gas to the EU from the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/9qLNnhkpbc

Στη συνάντηση στο Προεδρικό βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.

Σε άλλο tweet του ο Πρόεδρος έγραψε: Συνάντηση με τον Υπουργό της Πετρελαίου της Αιγύπτου, κ. Tarek El Molla. Η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας που θα λάβει χώρα αύριο είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για την εκμετάλλευση της Αφροδίτης και τη μεταφορά αερίου από την Κύπρο στη Αίγυπτο προς όφελος των δύο χωρών μας.

Meeting with #Egypt Petroleum Minister Mr. Tarek El Molla. The signing of the IGA that will take place tomorrow is a very important milestone for the exploitation of "Aphrodite" and transferring gas from #Cyprus to #Egypt, for the benefit of our two countries. pic.twitter.com/XgPbaFNVuu