Σε εξέλιξη η τριμερής Νετανιάχου – Κοτζιά – Χριστοδουλίδη (pics)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερής συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, Νίκου Κοτζιά και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Προηγουμένως οι ΥΠΕΞ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ συναντήθηκαν σε τριμερή συνάντηση όπου αναμενόταν να παρθούν σημαντικές αποφάσεις που σφορούν το ενεργειακό.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετέβη από την Αθήνα με τον Έλληνα ομόλογο του, Νίκο Κοτζιά στο Τελ Αβίβ.

Κατά τις συναντήσεις ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναμενόταν να επαναλάβει τις θέσεις της Λευκωσίας, σε θέματα ενέργειας τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Ελλάδα.

A pleasure to return to #Israel for a constructive and forward looking discussion with PM @netanyahu on further advancing bilateral ties and cooperation pic.twitter.com/fOd4UrE7YW

Foreign Minister @Christodulides was received earlier this afternoon by @IsraeliPM Benjamin Netanyahu, together with his Greek counterpart @NikosKotzias, for consultations on regional issues stemming from the trilateral cooperation established between