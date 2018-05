Δημοσίευμα του Bloomberg για την πρώτη Υφυπουργό Ναυτιλίας

Φιλόδοξους στόχους θέτει η πρώτη Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Νατάσα Πηλείδου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, το οποίο σημειώνει πως η Κύπρος αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων παγκοσμίως και αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου τον οποίο διαχειρίζονται τρίτοι.



Το Bloomberg προβάλλει συνέντευξη της Υφυπουργού Ναυτιλίας Νατάσας Πηλείδου στο πρακτορείο, το οποίο αναφέρει πως η θέση και το φορολογικό σύστημα της Κύπρου κατέστησαν την χώρα ναυτιλιακό μαγνήτη - αντλώντας ναυτιλιακές εταιρείες από τη Νορβηγία, την Ελλάδα, το Ντουμπάι και τη Νότια Κορέα – με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η ανάγκη δημιουργίας Υφυπουργείου για την ναυτιλία.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων, η 37χρονη Νατάσα Πηλείδου, η οποία διορίστηκε στην συγκεκριμένη θέση τον περασμένο Φεβρουάριο, τονίζει στην συνέντευξη της ότι έχει μεγάλα σχέδια και σημειώνει: "Ενώ είμαστε μια μικρή χώρα, είμαστε ήδη σημαντικός παράγοντας στις διεθνείς ναυτιλιακές υποθέσεις, αλλά θέλουμε να είμαστε ακόμα μεγαλύτεροι και καλύτεροι".



Το Bloomberg αναφέρει ότι το νησί της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, στη διασταύρωση των διεθνών και περιφερειακών θαλάσσιων οδών, είναι το τρίτο μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης εμπορικών πλοίων παγκοσμίως και αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου στόλου τον οποίο διαχειρίζονται τρίτοι.



Αναφέρει επίσης ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία της χώρας αντιπροσωπεύουν τον 11ο μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως και σημειώνει ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 7% της συνολικής κυπριακής οικονομικής παραγωγής.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κ. Πηλείδου αναφέρει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών που ανοίγουν γραφεία στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις οποίες προσελκύονται από ένα σύστημα φόρου επί της χωρητικότητας το οποίο επιτρέπει στους πλοιοκτήτες, αλλά και στους διαχειριστές και ναυλωτές πλοίων να καταβάλλουν φόρο ανάλογα με την μεταφορική ικανότητα ενός πλοίου και όχι με το εισόδημα που δημιουργεί.



Το μέτρο ισχύει επίσης για τους ιδιοκτήτες και ναυλωτές πλοίων με ξένη σημαία, σημειώνει το δημοσίευμα.



Η κ. Πηλείδου αναφέρει επίσης ότι ο αριθμός των εταιρειών που χρησιμοποιούν το φορολογικό σύστημα αυξήθηκε στις 168 το 2017 από 53 το 2010, όταν εισήχθη η νομοθεσία.



Σύμφωνα με το Bloomberg, η κ. Πηλείδου χωρίς να αναφέρει τα ονόματα των εταιρειών γιατί αυτά δεν είναι προς δημοσίευση, είπε ότι ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούν ότι η Κύπρος αποτελεί πιθανή βάση είτε επειδή θέλουν την παρουσία τους στην ανατολική Μεσόγειο είτε λόγω του Brexit, ενώ μία ήδη αποφάσισε να έρθει στην Κύπρο και μια άλλη είναι κοντά στο να λάβει την συγκεκριμένη απόφαση.



Επιπλέον, η κ. Πηλείδου αναφέρει ότι η κυπριακή κυβέρνηση έδωσε ένα σαφές μήνυμα πολιτικής υποστήριξης στη ναυτιλιακή βιομηχανία όταν δημιούργησε τον Φεβρουάριο το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, με τον τομέα να έχει για πρώτη φορά τη δική της θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο και σημειώνει ότι η ναυτιλία ήταν στο παρελθόν τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών και ότι η χρήση του τίτλου "Υφυπουργός" αντανακλά τους κυπριακούς συνταγματικούς περιορισμούς στον αριθμό των Υπουργών.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των προτεραιοτήτων της νέας Υφυπουργού είναι η επέκταση των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, η δημιουργία one-stop shop το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο επαφής για τις ναυτιλιακές εταιρείες και των αναγκών τους, η σύνταξη αποτελεσματικού σχεδίου για την προώθηση της κυπριακής ναυτιλίας και η πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών εγγραφής πλοίων και η ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών για τους ναυτικούς.



Επίσης, αναφέρει ότι θα επεκτείνει το δίκτυο των ναυτιλιακών γραφείων που διαθέτει η Κύπρος στο εξωτερικό, ενώ ήδη ένα γραφείο ετοιμάζεται να ανοίξει στην Ασία.

Επιπλέον, το δημοσίευμα του Bloomgerg αναφέρει ότι τριπλασιάστηκε από το 2010 ο αριθμός των εταιρειών που χρησιμοποιούν το φορολογικό σύστημα της Κύπρου σε σχέση με την χωρητικότητα των πλοίων.



Προσθέτει ότι τα έσοδα από τις υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων αυξήθηκαν στα 476 εκατομμύρια ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2017, που ισοδυναμούν με 4,8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Κύπρου, από 458 εκατομμύρια ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.



Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι στις εταιρείες διαχείρισης πλοίων που εδρεύουν στην Κύπρο περιλαμβάνουν την πρόσφατα συγχωνευμένη Columbia Marlow, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, την Bernhard Schulte Cyprus Ltd και την Interorient Navigation Co Ltd.



Σημειώνει ότι περισσότερες από 150 εταιρείες που έχουν βάση την Κύπρο ελέγχουν ένα εμπορικό στόλο 2.300 πλοίων με συνολική χωρητικότητα 50 εκατομμυρίων τόνων ενώ εργοδοτούν περίπου 4.500 άτομα προσωπικό και 55.000 ναυτικούς, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ