Οι διαφορετικές αντιδράσεις των κομμάτων για πρόταση Ακιντζί

Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις μετά την πρόταση Ακιντζί να συμφωνήσουν οι δυο πλευρές σε «στρατηγική συμφωνία πακέτο» επί του πλαισίου Γκουτέρες.

Ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού έγραψε με νόημα στο twitter, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση: «Όποιος εν θέλει να πάει στο μύλον, δέκα μέρες κοσσινίζει....».

Διαβάστε επίσης: Έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό – Απάντηση σε Ακιντζί

To whom it may concern: όποιος εν θέλει να πάει στο μύλον, δέκα μέρες κοσσινίζει.... #Cyprus