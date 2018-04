Συγχαρητήρια Υπ. Παιδείας για τη νέα διάκριση στο ΤΕΠΑΚ

Την ευκαιρία να συγχαρεί τις αρχές του ΤΕΠΑΚ για την κατάταξη του ως το δεύτερο καλύτερο Πανεπιστήμιο της "Νέας Ευρώπης", είχε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Κώστας Χαμπιαούρης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τις πρυτανικές αρχές και τα μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χαμπιαούρης είπε πως η διάκριση αυτή λέει πολλά, διαβεβαιώνοντας πως το Υπουργείο στηρίζει κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη του.

"Έχω αφουγκραστεί τις ανησυχίες, τα προβλήματα και θα κάνω ό,τι μπορώ, μαζί με τους συνεργάτες μου, να ενισχύσουμε το έργο το οποίο επιτελείται και το οποίο μιλά από μόνο του", συμπλήρωσε.

Ανέφερε δε ότι έχει ενημερωθεί για διάφορα θέματα που απασχολούν το Πανεπιστήμιο, με κυριότερο την κτιριακή ανάπτυξη του στον 2ο και 3ο πόλο (παλιό νοσοκομείο και πρώην βρετανικός οικισμός "Βερεγγάρια"), υπογραμμίζοντας ότι "το ΤΕΠΑΚ δεν φεύγει από το κέντρο της πόλης και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους".

Ερωτηθείς πώς προχωρεί η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας και η σχετική απόφαση του Υπουργικού για δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών στον οικισμό "Βερεγγάρια", ο κ. Χαμπιαούρης είπε πως το θέμα θα απασχολήσει συνάντηση, στις 7 Μαίου, του Υπουργού Εσωτερικών με τους αρμοδίους του ΤΕΠΑΚ.

"Είναι προς τα εκεί οι προσανατολισμοί μας, όμως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες από τους τοπικούς παράγοντες που ευελπιστούμε πως μέσα από διάλογο θα βρεθεί η λύση για να προχωρήσουμε", είπε.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης, καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη στήριξη που εξέφρασε στο Πανεπιστήμιο και διαμήνυσε πως η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας είναι πολύ σημαντική και αγαστή και προσβλέπει σε συνέχιση της.

Σε σχέση με τη νέα διάκριση στο διεθνή κατάλογο κατάταξης των πανεπιστημίων Times Higher Education "The Best Universities in New Europe", ο κ.Αναγιωτός υπενθύμισε πως το ΤΕΠΑΚ είναι ένα νεαρό Πανεπιστήμιο με μόλις δέκα χρόνια ζωής, και πρόσθεσε "είμαστε πολύ περήφανοι, όλο το προσωπικό, καθηγητές, φοιτητές, το διοικητικό προσωπικό, προσπαθούν συνεχώς και έχουμε καταφέρει να το αναδείξουμε παρά τις αντίξοες συνθήκες, στη θέση που του αξίζει".

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, Δρ. Πανίκος Φιλίππου είπε πως η παρουσία του Υπουργού είναι μια έμπρακτη απόδειξη για το ενδιαφέρον του Υπουργείου προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο.

Ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για την απόφαση του για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στο "Βερεγγάρια" και τόνισε ότι αυτό δίνει μια νέα δυναμική, καθώς δεν βρισκόταν στους αρχικούς σχεδιασμούς του ΤΕΠΑΚ.

Υποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη στον 3ο πόλο αφορά υποδομές σε φοιτητικές εστίες (400 περίπου κλίνες), χώρους αθλητισμού και πρασίνου και άλλες υποστηρικτικές υποδομές, ο κ.Φιλίππου σημείωσε ότι "το Πανεπιστήμιο παραμένει στο κέντρο της πόλης και δημιουργούμε δυναμική η οποία χρειάζεται μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς".

ΚΥΠΕ