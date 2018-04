Η Υφυπουργός Ναυτιλίας σε βάπτιση πλοίου στη Γερμανία (pics)

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Νατάσα Πηλείδου παρευρέθηκε σε βάπτιση πλοίου υπό κυπριακή σημαία, στο πλαίσιο του πρώτου ταξιδιού της στη Γερμανία για επαφές με στελέχη ναυτιλιακών εταιριών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η βάπτιση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στις 10:30 ώρα Γερμανίας, στο λιμάνι του Αμβούργου.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας απεύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση και μετέφερε στους εκεί παρευρισκόμενους, τις συνεχείς προσπάθειες του Υφυπουργείου για τη διατήρηση αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υψηλών και ποιοτικών πλεονεκτημάτων που παρέχει το κυπριακό νηολόγιο.

Honoured to have represented @MaritimeCyprus at the official #christening ceremony of the beautiful new vessel #Halunder Jet by @FRS Group in #Hamburg. Proud to have such a beautiful #vessel in the #Cyprus fleet. pic.twitter.com/h5dFe1iysu